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Саудовская Аравия
11 августа 2023, 16:04 | Обновлено 11 августа 2023, 16:13
1915
3

Напраздновался. Роналду грозит арест в Саудовской Аравии

Португалец позволил себе противоправный жест

11 августа 2023, 16:04 | Обновлено 11 августа 2023, 16:13
1915
3
Напраздновался. Роналду грозит арест в Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Нападающего клуба «Аль-Наср» из Эр-Рияда Криштиану Роналду могут арестовать в Саудовской Аравии за нарушение местного закона. Он позволил себе перекреститься во время очередного матча команды, что по законам Саудовской Аравии категорически запрещено.

38-летний Криштиану, празднуя гол в матче Клубного кубка арабских чемпионов с иракской командой «Аль-Шорта» (1:0), перед своим фирменным празднованием перекрестился. В Саудовской Аравии любые христианские жесты, тем более в публичном месте, является преступлением. Считают, что человек подобным жестом стремиться обратить других людей в свою веру.

В Саудовской Аравии ранее был прецедент, когда был арестован экс-игрок «Аль-Насра» Хуан Пабло Пино за татуировку с изображением Иисуса Христа.

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Криштиану Роналду чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Наср Эр-Рияд
Источник ESPN
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Комментарии 3
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inoj
Якщо вони це зроблять, то хто туди після цього поїде з Європи.. З другого боку, якщо не заарештують, то чого варті їхні закони..?
P.S. А ім'я Кріштіану, їх не бентежить?
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+1
Злий Глобинець
Знав, куди їхав
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0
Господин UAF
Дикари тупоголовьіе. Включая Роналду.
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0
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