Напраздновался. Роналду грозит арест в Саудовской Аравии

Нападающего клуба «Аль-Наср» из Эр-Рияда Криштиану Роналду могут арестовать в Саудовской Аравии за нарушение местного закона. Он позволил себе перекреститься во время очередного матча команды, что по законам Саудовской Аравии категорически запрещено.

38-летний Криштиану, празднуя гол в матче Клубного кубка арабских чемпионов с иракской командой «Аль-Шорта» (1:0), перед своим фирменным празднованием перекрестился. В Саудовской Аравии любые христианские жесты, тем более в публичном месте, является преступлением. Считают, что человек подобным жестом стремиться обратить других людей в свою веру.

В Саудовской Аравии ранее был прецедент, когда был арестован экс-игрок «Аль-Насра» Хуан Пабло Пино за татуировку с изображением Иисуса Христа.