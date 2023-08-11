Напраздновался. Роналду грозит арест в Саудовской Аравии
Португалец позволил себе противоправный жест
Нападающего клуба «Аль-Наср» из Эр-Рияда Криштиану Роналду могут арестовать в Саудовской Аравии за нарушение местного закона. Он позволил себе перекреститься во время очередного матча команды, что по законам Саудовской Аравии категорически запрещено.
38-летний Криштиану, празднуя гол в матче Клубного кубка арабских чемпионов с иракской командой «Аль-Шорта» (1:0), перед своим фирменным празднованием перекрестился. В Саудовской Аравии любые христианские жесты, тем более в публичном месте, является преступлением. Считают, что человек подобным жестом стремиться обратить других людей в свою веру.
В Саудовской Аравии ранее был прецедент, когда был арестован экс-игрок «Аль-Насра» Хуан Пабло Пино за татуировку с изображением Иисуса Христа.
Ronaldo with his amazing technique 🤩⚡️ pic.twitter.com/mr9iBFvJXq— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 9, 2023
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P.S. А ім'я Кріштіану, їх не бентежить?