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Испания
11 августа 2023, 14:47 |
1700
7

Жирона интересуется Пихаленком

Каталонцы могут подписать еще одного украинца

11 августа 2023, 14:47 |
1700
7
Жирона интересуется Пихаленком
СК Днепр-1. Александр Пихаленок

Испанская «Жирона» после успешного трансфера Виктора Цыганкова проанализировала весь украинский рынок в поиске возможных новичков.

Как стало известно Sport.ua, кроме Артема Довбика, наставнику каталонцев Митчелу понравились два игрока – Александр Пихаленок и Владимир Бражко. Оба игрока рассматривались, как потенциальная замена Ориолю Ромеу, который летом был продан в «Барселону».

Бражко принадлежит «Динамо» и имеет долгосрочный контракт. Между клубами не лучшие отношения после трансфера Цыганкова. Следовательно, этот переход выглядит нереальным. В свою очередь, потенциальный переход Пихаленка летом был невозможен из-за финансового фейр-плей. «Жирона» летом потратила почти 15 млн евро на новых игроков. Зарегистрировать еще одного новичка за серьезные деньги ей будет трудно в Ла Лиге. К тому же, «Днепр-1» не готов одновременно терять двух своих лидеров.

«Жирона» будет и в дальнейшем внимательно следить за Пихаленком. Потенциальный трансфер возможен уже зимой. Многое будет зависеть от успешности игры Довбика за «Жирону» в Ла Лиге.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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Serhii P.
Так, особливо після вчорашнього матчу інтерес тільки зріс ))
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+2
u6464u
було б не погано, в Україні в рази зросте інтерес до Ла Ліги, а за Жирону вболівали б як за українську команду .
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+1
Vbolivalnyk-Peter
Пропоную УПЛ підписати з Жироною партнерську угоду (крім нормальних гравців нехай би забирали в нагрузку недолугих-перспективних типу Супряги..)
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0
Xvalenok03
Повезло жироне. С хорошей скидкой могут приобрести этих игроков. 
Конечно, если захотят. 
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0
vitaha33
Може всю збірну підпишуть?
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0
ash
Надійне джерело
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0
Умник
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0
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