Жирона интересуется Пихаленком

Испанская «Жирона» после успешного трансфера Виктора Цыганкова проанализировала весь украинский рынок в поиске возможных новичков.

Как стало известно Sport.ua, кроме Артема Довбика, наставнику каталонцев Митчелу понравились два игрока – Александр Пихаленок и Владимир Бражко. Оба игрока рассматривались, как потенциальная замена Ориолю Ромеу, который летом был продан в «Барселону».

Бражко принадлежит «Динамо» и имеет долгосрочный контракт. Между клубами не лучшие отношения после трансфера Цыганкова. Следовательно, этот переход выглядит нереальным. В свою очередь, потенциальный переход Пихаленка летом был невозможен из-за финансового фейр-плей. «Жирона» летом потратила почти 15 млн евро на новых игроков. Зарегистрировать еще одного новичка за серьезные деньги ей будет трудно в Ла Лиге. К тому же, «Днепр-1» не готов одновременно терять двух своих лидеров.

«Жирона» будет и в дальнейшем внимательно следить за Пихаленком. Потенциальный трансфер возможен уже зимой. Многое будет зависеть от успешности игры Довбика за «Жирону» в Ла Лиге.