Определились все участницы 1/4 финала на турнире в Монреале
Обидчица Элины Свитолиной продолжает турнирный путь
Состоялись матчи третьего раунда на турнире WTA 1000 в Монреале.
Первая ракетка мира Ига Свёнтек переиграла Каролину Мухову из Чехии. Обидчица Элины Свитолиной Даниэль Коллинс разобралась с канадкой Лейлой Фернандес, которой организаторы выдали уайлд-кард.
Чемпионка соревнований в Вашингтоне Коко Гауфф выиграла 10-й матч подряд, одолев Маркету Вондроушову.
Монреаль. Третий круг
Верхняя часть сетки
Ига Свёнтек [1] – Каролина Мухова [14] – 6:1, 4:6, 6:4
Даниэль Коллинс [Q] – Лейла Фернандес [WC] – 6:2, 6:3
Джессика Пегула [4] – Жасмин Паолини – 6:4, 6:0
Кори Гауфф [6] – Маркета Вондроушова [9] – 6:3, 6:0
Нижняя часть сетки
Дарья Касаткина [10] – Мария Боузкова – 6:3, 6:4
Елена Рыбакина [3] – Слоан Стивенс – 6:3, 6:3
Белинда Бенчич [12] – Петра Квитова [7] – 6:7(3), 6:3, 6:1
Людмила Самсонова [15] – Арина Соболенко [2] – 7:6(2), 4:6, 6:3
Монреаль. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Ига Свёнтек [1] – Даниэль Коллинс [Q]
Джессика Пегула [4] – Кори Гауфф [6]
Нижняя часть сетки
Дарья Касаткина [10] – Елена Рыбакина [3]
Белинда Бенчич [12] – Людмила Самсонова [15]
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