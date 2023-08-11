Определились все участницы 1/4 финала на турнире в Монреале

Состоялись матчи третьего раунда на турнире WTA 1000 в Монреале.

Первая ракетка мира Ига Свёнтек переиграла Каролину Мухову из Чехии. Обидчица Элины Свитолиной Даниэль Коллинс разобралась с канадкой Лейлой Фернандес, которой организаторы выдали уайлд-кард.

Чемпионка соревнований в Вашингтоне Коко Гауфф выиграла 10-й матч подряд, одолев Маркету Вондроушову.

Монреаль. Третий круг

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Каролина Мухова [14] – 6:1, 4:6, 6:4

Даниэль Коллинс [Q] – Лейла Фернандес [WC] – 6:2, 6:3

Джессика Пегула [4] – Жасмин Паолини – 6:4, 6:0

Кори Гауфф [6] – Маркета Вондроушова [9] – 6:3, 6:0

Нижняя часть сетки

Дарья Касаткина [10] – Мария Боузкова – 6:3, 6:4

Елена Рыбакина [3] – Слоан Стивенс – 6:3, 6:3

Белинда Бенчич [12] – Петра Квитова [7] – 6:7(3), 6:3, 6:1

Людмила Самсонова [15] – Арина Соболенко [2] – 7:6(2), 4:6, 6:3

Монреаль. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Даниэль Коллинс [Q]

Джессика Пегула [4] – Кори Гауфф [6]

Нижняя часть сетки

Дарья Касаткина [10] – Елена Рыбакина [3]

Белинда Бенчич [12] – Людмила Самсонова [15]