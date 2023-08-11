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WTA
11 августа 2023, 23:03 | Обновлено 11 августа 2023, 23:04
851
0

Определились все участницы 1/4 финала на турнире в Монреале

Обидчица Элины Свитолиной продолжает турнирный путь

11 августа 2023, 23:03 | Обновлено 11 августа 2023, 23:04
851
0
Определились все участницы 1/4 финала на турнире в Монреале
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Коллинс

Состоялись матчи третьего раунда на турнире WTA 1000 в Монреале.

Первая ракетка мира Ига Свёнтек переиграла Каролину Мухову из Чехии. Обидчица Элины Свитолиной Даниэль Коллинс разобралась с канадкой Лейлой Фернандес, которой организаторы выдали уайлд-кард.

Чемпионка соревнований в Вашингтоне Коко Гауфф выиграла 10-й матч подряд, одолев Маркету Вондроушову.

Монреаль. Третий круг

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Каролина Мухова [14] – 6:1, 4:6, 6:4
Даниэль Коллинс [Q] – Лейла Фернандес [WC] – 6:2, 6:3

Джессика Пегула [4] – Жасмин Паолини – 6:4, 6:0
Кори Гауфф [6] – Маркета Вондроушова [9] – 6:3, 6:0

Нижняя часть сетки

Дарья Касаткина [10] – Мария Боузкова – 6:3, 6:4
Елена Рыбакина [3] – Слоан Стивенс – 6:3, 6:3

Белинда Бенчич [12] – Петра Квитова [7] – 6:7(3), 6:3, 6:1
Людмила Самсонова [15] – Арина Соболенко [2] – 7:6(2), 4:6, 6:3

Монреаль. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Даниэль Коллинс [Q]
Джессика Пегула [4] – Кори Гауфф [6]

Нижняя часть сетки

Дарья Касаткина [10] – Елена Рыбакина [3]
Белинда Бенчич [12] – Людмила Самсонова [15]

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ВИДЕО. Свентек обыграла Мухову в Монреале и вышла на обидчицу Свитолиной
WTA Монреаль Ига Свёнтек Каролина Мухова Даниэль Коллинс Лейла Фернандес Джессика Пегула Жасмин Паолини Кори Гауфф Маркета Вондроушова Дарья Касаткина Мария Боузкова Елена Рыбакина Слоан Стивенс Петра Квитова Белинда Бенчич Людмила Самсонова Арина Соболенко
Источник Sport.ua
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