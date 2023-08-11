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Украина. Премьер лига
11 августа 2023, 11:59 | Обновлено 11 августа 2023, 12:00
158
0

Александрия отдала в аренду в Черноморец Авагимяна

Контракт рассчитан на один сезон

11 августа 2023, 11:59 | Обновлено 11 августа 2023, 12:00
158
0
Александрия отдала в аренду в Черноморец Авагимяна
ФК Александрия. Артур Авагимян

ФК «Черноморец» подписал соглашение с ФК «Александрия» по аренде атакующего полузащитника Артура Авагимяна.

Сообщается, что контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

Авагимян в этом сезоне сыграл два матча за «Александрию» в УПЛ, выходя на замены во втором тайме, результативными действиями не отметился.

Артур и ранее выступал в составе «Черноморца». На его счету 71 матч за «моряков», 14 забитых голов и 11 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Александрия» подписала 26-летнего эквадорского защитника.

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Артур Авагимян Черноморец Одесса Александрия трансферы трансферы УПЛ
Источник ФК Александрия
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