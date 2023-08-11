Александрия отдала в аренду в Черноморец Авагимяна

ФК «Черноморец» подписал соглашение с ФК «Александрия» по аренде атакующего полузащитника Артура Авагимяна.

Сообщается, что контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

Авагимян в этом сезоне сыграл два матча за «Александрию» в УПЛ, выходя на замены во втором тайме, результативными действиями не отметился.

Артур и ранее выступал в составе «Черноморца». На его счету 71 матч за «моряков», 14 забитых голов и 11 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Александрия» подписала 26-летнего эквадорского защитника.