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Лига конференций
11 августа 2023, 11:39 | Обновлено 11 августа 2023, 11:40
1202
0

Стало известно, почему Ванат не смог сыграть против Ариса

У Владислава были небольшие проблем со здоровьем

11 августа 2023, 11:39 | Обновлено 11 августа 2023, 11:40
1202
0
Стало известно, почему Ванат не смог сыграть против Ариса
ФК Динамо Киев

Основной бомбардир киевского «Динамо» Владислав Ванат не смог сыграть в первом матче Q3 Лиги конференций с «Арисом» (0:1) из-за проблем со здоровьем.

По информации журналиста Эндрю Тодоса, у Владислава перед первым встречей в Греции поднялась температура.

Отметим, что место украинского форварда в стартовом составе киевлян занял Бенито.

Ванат в стартовых двух турах УПЛ отличился 3 голами и 1 ассистом.

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Владислав Ванат Динамо Киев Арис Салоники Лига конференций Динамо - Арис Арис - Динамо
Источник FootballHub
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