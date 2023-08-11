Стало известно, почему Ванат не смог сыграть против Ариса

Основной бомбардир киевского «Динамо» Владислав Ванат не смог сыграть в первом матче Q3 Лиги конференций с «Арисом» (0:1) из-за проблем со здоровьем.

По информации журналиста Эндрю Тодоса, у Владислава перед первым встречей в Греции поднялась температура.

Отметим, что место украинского форварда в стартовом составе киевлян занял Бенито.

Ванат в стартовых двух турах УПЛ отличился 3 голами и 1 ассистом.