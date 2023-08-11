Лига конференций11 августа 2023, 11:39 | Обновлено 11 августа 2023, 11:40
1202
0
Стало известно, почему Ванат не смог сыграть против Ариса
У Владислава были небольшие проблем со здоровьем
11 августа 2023, 11:39 | Обновлено 11 августа 2023, 11:40
1202
0
Основной бомбардир киевского «Динамо» Владислав Ванат не смог сыграть в первом матче Q3 Лиги конференций с «Арисом» (0:1) из-за проблем со здоровьем.
По информации журналиста Эндрю Тодоса, у Владислава перед первым встречей в Греции поднялась температура.
Отметим, что место украинского форварда в стартовом составе киевлян занял Бенито.
Ванат в стартовых двух турах УПЛ отличился 3 голами и 1 ассистом.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 августа 2023, 05:28 3
Парижский клуб обратился к нападающему
Футбол | 10 августа 2023, 15:18 45
Бельгиец получил серьезную травму
Футбол | 10.08.2023, 20:08
Футбол | 10.08.2023, 21:59
Футбол | 11.08.2023, 11:07
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.08.2023, 11:15 1
10.08.2023, 06:57
09.08.2023, 15:15 4
09.08.2023, 17:33 6
09.08.2023, 22:20 42
10.08.2023, 06:15 10
11.08.2023, 05:47 2
10.08.2023, 17:27 28