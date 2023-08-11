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  4. Олег ШЕЛАЕВ: «Замена Довбику? Филиппов не угрожал воротам Славии»
Лига Европы
11 августа 2023, 10:55 |
623
6

Олег ШЕЛАЕВ: «Замена Довбику? Филиппов не угрожал воротам Славии»

Экс-игрок сборной Украины – о поражении днепровской команды в матче ЛЕ против «Славии»

11 августа 2023, 10:55 |
623
6
Олег ШЕЛАЕВ: «Замена Довбику? Филиппов не угрожал воротам Славии»
Instagram. Олег Шелаев

В квалификации Лиги Европы футболисты «Днепра-1» потерпели разгромное поражение от пражской «Славии» (0:3).

В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший игрок национальной сборной Украины и «Днепра» Олег Шелаев поделился своими впечатлениями от поединка в столице Чехии:

– Приходится констатировать, что на матч днепряне вышли какими-то обреченными. Пожалуй, сказалось отсутствие лидеров – Довбика, который перешел в испанскую «Жирону» и Пихальонка, который был среди запасных. И хорошо, что все закончилось только тремя пропущенными мячами.

– В каких компонентах больше всего ощущалось преимущество «Славии»?

– Прежде всего, у днепрян не было четкого плана на игру, каждый тянул на себя одеяло. Во-вторых, пряжане преобладали в физической подготовке. В-третьих, в составе гостей было немало новичков и им еще нужно время, чтобы сыграться. «Славия» же напротив произвела сильное впечатление своей монолитностью.

– Что скажете о Филиппове, заменившем Довбика?

– А что тут комментировать, когда он не угрожал воротам «Славии». В конце концов чего можно было ожидать от футболиста, у которого долгое время не было игровой практики.

– «Днепр-1» с 58 минуты играл в большинстве, но умудрился пропустить в третий раз.

– Это тревожный сигнал. Значит, команда не умеет по ходу поединка перестроиться, мобилизоваться и постараться забить хотя бы гол престижа, вернувшего интригу.

– После разгромного поражения в Праге остались ли у днепрян шансы продолжить выступления в Лиге Европы?

– Очень скудные. «Славия» выглядела очень мощно и днепрянам за оставшееся до повторного поединка время в Кошице вряд ли посчастливится реанимироваться и взять реванш с нужным счетом. Думаю, что подопечные Александра Кучера очень близки к тому, чтобы сделать еще один шаг назад – в Лигу конференций. Грустно.

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Олег Шелаев инсайд Днепр-1 Славия Прага Славия - Днепр-1 Лига Европы
Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Олександр
Довбик выше чем Филиппов по классу .Но тем не менее в нашем чемпионате Филиппов будет забивать регулярно и станет лучшим бомбардиром
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+1
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Біг О
Загрожував, а не погрожував. 
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0
vruthiy-112
А що,  Філіпов був на полі.!!!??? 
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0
Олександр
То что Филиппов заменит Довбика никто и не обещал .Просто нужен был нападающий .вот его и подписали 
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0
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