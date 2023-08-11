Олег ШЕЛАЕВ: «Замена Довбику? Филиппов не угрожал воротам Славии»

В квалификации Лиги Европы футболисты «Днепра-1» потерпели разгромное поражение от пражской «Славии» (0:3).

В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший игрок национальной сборной Украины и «Днепра» Олег Шелаев поделился своими впечатлениями от поединка в столице Чехии:

– Приходится констатировать, что на матч днепряне вышли какими-то обреченными. Пожалуй, сказалось отсутствие лидеров – Довбика, который перешел в испанскую «Жирону» и Пихальонка, который был среди запасных. И хорошо, что все закончилось только тремя пропущенными мячами.

– В каких компонентах больше всего ощущалось преимущество «Славии»?



– Прежде всего, у днепрян не было четкого плана на игру, каждый тянул на себя одеяло. Во-вторых, пряжане преобладали в физической подготовке. В-третьих, в составе гостей было немало новичков и им еще нужно время, чтобы сыграться. «Славия» же напротив произвела сильное впечатление своей монолитностью.

– Что скажете о Филиппове, заменившем Довбика?



– А что тут комментировать, когда он не угрожал воротам «Славии». В конце концов чего можно было ожидать от футболиста, у которого долгое время не было игровой практики.

– «Днепр-1» с 58 минуты играл в большинстве, но умудрился пропустить в третий раз.



– Это тревожный сигнал. Значит, команда не умеет по ходу поединка перестроиться, мобилизоваться и постараться забить хотя бы гол престижа, вернувшего интригу.

– После разгромного поражения в Праге остались ли у днепрян шансы продолжить выступления в Лиге Европы?



– Очень скудные. «Славия» выглядела очень мощно и днепрянам за оставшееся до повторного поединка время в Кошице вряд ли посчастливится реанимироваться и взять реванш с нужным счетом. Думаю, что подопечные Александра Кучера очень близки к тому, чтобы сделать еще один шаг назад – в Лигу конференций. Грустно.