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  4. Монфис идет дальше. Известны все четвертьфиналисты на Мастерсе в Торонто
ATP
11 августа 2023, 10:45 | Обновлено 11 августа 2023, 10:46
1237
0

Монфис идет дальше. Известны все четвертьфиналисты на Мастерсе в Торонто

В Канаде продолжают вылеты высокорейтинговых теннисистов

11 августа 2023, 10:45 | Обновлено 11 августа 2023, 10:46
1237
0
Монфис идет дальше. Известны все четвертьфиналисты на Мастерсе в Торонто
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Состоялись матчи третьего раунда на Мастерсе в Торонто.

Карлос Алькарас одержал волевую победу над Хубертом Хуркачем. Гаэль Монфис обыграл австралийца Александра Вукича.

Алехандро Давидович-Фокина выбил третьего номера посева Каспера Рууда. Алекс де Минаур остановил восьмого сеяного Тэйлора Фритца.

Энди Маррей не вышел на матч против Янника Синнера из-за травмы мышц живота.

Торонто. Третий круг

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Хуберт Хуркач [15] – 3:6, 7:6(2), 7:6(3)
Томми Пол [12] – Маркос Хирон [Q] – 6:3, 6:2

Гаэль Монфис [PR] – Александар Вукич [LL] – 6:4, 6:4
Янник Синнер [7] – Энди Маррей – техническая победа

Нижняя часть сетки

Маккензи Макдональд – Милош Раонич [WC] – 6:3, 6:3
Алехандро Давидович-Фокина – Каспер Рууд [3] – 7:6(4), 4:6, 7:6(4)

Алекс де Минаур – Тэйлор Фритц [8] – 7:6(7), 4:6, 6:1
Даниил Медведев [2] – Лоренцо Музетти [16] – 6:4, 6:4

Торонто. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Томми Пол [12]
Гаэль Монфис [PR] – Янник Синнер [7]

Нижняя часть сетки

Маккензи Макдональд – Алехандро Давидович-Фокина
Алекс де Минаур – Даниил Медведев [2]

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ATP Торонто Карлос Алькарас (теннисист) Хуберт Хуркач Томми Пол Гаэль Монфис Маркос Хирон Александар Вукич Янник Синнер Энди Маррей Маккензи Макдональд Милош Раонич Алехандро Давидович-Фокина Каспер Рууд Алекс де Минаур Тейлор Фритц Даниил Медведев Лоренцо Музетти
Источник Sport.ua
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