Монфис идет дальше. Известны все четвертьфиналисты на Мастерсе в Торонто
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Состоялись матчи третьего раунда на Мастерсе в Торонто.
Карлос Алькарас одержал волевую победу над Хубертом Хуркачем. Гаэль Монфис обыграл австралийца Александра Вукича.
Алехандро Давидович-Фокина выбил третьего номера посева Каспера Рууда. Алекс де Минаур остановил восьмого сеяного Тэйлора Фритца.
Энди Маррей не вышел на матч против Янника Синнера из-за травмы мышц живота.
Торонто. Третий круг
Верхняя часть сетки
Карлос Алькарас [1] – Хуберт Хуркач [15] – 3:6, 7:6(2), 7:6(3)
Томми Пол [12] – Маркос Хирон [Q] – 6:3, 6:2
Гаэль Монфис [PR] – Александар Вукич [LL] – 6:4, 6:4
Янник Синнер [7] – Энди Маррей – техническая победа
Нижняя часть сетки
Маккензи Макдональд – Милош Раонич [WC] – 6:3, 6:3
Алехандро Давидович-Фокина – Каспер Рууд [3] – 7:6(4), 4:6, 7:6(4)
Алекс де Минаур – Тэйлор Фритц [8] – 7:6(7), 4:6, 6:1
Даниил Медведев [2] – Лоренцо Музетти [16] – 6:4, 6:4
Торонто. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Карлос Алькарас [1] – Томми Пол [12]
Гаэль Монфис [PR] – Янник Синнер [7]
Нижняя часть сетки
Маккензи Макдональд – Алехандро Давидович-Фокина
Алекс де Минаур – Даниил Медведев [2]
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