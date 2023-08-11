Быстрее футбольного матча. Монфис вышел в 1/4 финала турнира в Торонто
Супруг украинки Элины Свитолиной обыграл Вукича из Австралии
Французский теннисист Гаэль Монфис (№276 АТР) вышел в 1/4 финала хардового турнира серии АТР 1000, проходящего в Торонто (Канада).
В третьем раунде Мастерса француз, который, как известно, является мужем украинской теннисистки Элины Свитолиной, в двух сетах переиграл Александара Вукич (Австралия, №62 АТР). Для победы Гаэлю Монфису понадобилось 82 минуты игрового времени.
АТР 1000 Торонто. Хард. 1/8 финала
Гаэль Монфис (Франция) – Александар Вукич (Австралия) – 6:4, 6:4
В четвертьфинале турнира в Торонто Монфис сыграет против Янника Зиннера из Италии (№8 АТР).
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