Сколько раз Динамо проходило в следующий круг еврокубка после 0:1 в гостях?
Киевляне, проиграв в гостях 0:1, проходили в следующий круг лишь в 2-х случаях из 5
За время выступления в еврокубках «Динамо», уступив соперникам с разницей в один мяч в первом матче плей-офф в гостях, проходили в следующий раунд в 5 случаях из 9 (55,6%). А конкретно после поражения со счетом 0:1 - лишь в 2-х из 5 (40%). Что касается «Ариса», то преимущество в один мяч, добытое на своем поле, позволило грекам оставаться на плаву в 3-х случаях из 5 (60%), а непосредственно победа со счетом 1:0 - в 3-х из 4-х (75%).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
«Динамо» после поражения с разницей в один мяч в первом матче плей-офф в гостях
|
Сезон
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
|
+/-
|
1976/77
|
КЧ
|
1/4
|
Бавария ФРГ
|
0:1 (г)
|
2:0 (д)
|
+
|
1979/80
|
КУ
|
1/16
|
Баник Чехословакия
|
0:1 (г)
|
2:0 (д)
|
+
|
1979/80
|
КУ
|
1/8
|
Локомотив Сф Болгария
|
0:1 (г)
|
2:1 (д)
|
-
|
1985/86
|
КК
|
1/16
|
Утрехт Нидерланды
|
1:2 (г)
|
4:1 (д)
|
+
|
1986/87
|
КЧ
|
1/2
|
Порту Португалия
|
1:2 (г)
|
1:2 (д)
|
-
|
1989/90
|
КУ
|
1/8
|
Фиорентина Италия
|
0:1 (г)
|
0:0 (д)
|
-
|
2014/15
|
ЛЕ
|
1/16
|
Генгам Франция
|
1:2 (г)
|
3:1 (д)
|
+
|
2014/15
|
ЛЕ
|
1/8
|
Эвертон Англия
|
1:2 (г)
|
5:2 (д)
|
+
|
2019/20
|
ЛЧ
|
КР3
|
Брюгге Бельгия
|
0:1 (г)
|
3:3 (д)
|
-
«Арис» после победы с разницей в один мяч в первом матче плей-офф дома
|
Сезон
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
+/-
|
1965/66
|
КЯ
|
1/32
|
Кельн ФРГ
|
2:1 (д)
|
0:2 (г)
|
-
|
1968/69
|
КЯ
|
1/32
|
Хибернианс Мальта
|
1:0 (д)
|
6:0 (г)
|
+
|
2007/08
|
КУ
|
Р1
|
Сарагоса Испания
|
1:0 (д)
|
1:2 (г)
|
+
|
2008/09
|
КУ
|
КР2
|
Славен Хорватия
|
1:0 (д)
|
0:2 (г)
|
-
|
2010/11
|
ЛЕ
|
КР4
|
Аустрия Австрия
|
1:0 (д)
|
1:1 (г)
|
+
КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; КЯ - Кубок ярмарок; Р1 - первый раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд; (+/-) - выход/не выход в следующий раунд.
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