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  4. Сколько раз Динамо проходило в следующий круг еврокубка после 0:1 в гостях?
Лига конференций
11 августа 2023, 09:28 |
1761
2

Сколько раз Динамо проходило в следующий круг еврокубка после 0:1 в гостях?

Киевляне, проиграв в гостях 0:1, проходили в следующий круг лишь в 2-х случаях из 5

11 августа 2023, 09:28 |
1761
2
Сколько раз Динамо проходило в следующий круг еврокубка после 0:1 в гостях?
ФК Динамо Киев

За время выступления в еврокубках «Динамо», уступив соперникам с разницей в один мяч в первом матче плей-офф в гостях, проходили в следующий раунд в 5 случаях из 9 (55,6%). А конкретно после поражения со счетом 0:1 - лишь в 2-х из 5 (40%). Что касается «Ариса», то преимущество в один мяч, добытое на своем поле, позволило грекам оставаться на плаву в 3-х случаях из 5 (60%), а непосредственно победа со счетом 1:0 - в 3-х из 4-х (75%).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

«Динамо» после поражения с разницей в один мяч в первом матче плей-офф в гостях

Сезон

Ранг

Стадия

Соперник

Счет

+/-

1976/77

КЧ

1/4

Бавария ФРГ

0:1 (г)

2:0 (д)

+

1979/80

КУ

1/16

Баник Чехословакия

0:1 (г)

2:0 (д)

+

1979/80

КУ

1/8

Локомотив Сф Болгария

0:1 (г)

2:1 (д)

-

1985/86

КК

1/16

Утрехт Нидерланды

1:2 (г)

4:1 (д)

+

1986/87

КЧ

1/2

Порту Португалия

1:2 (г)

1:2 (д)

-

1989/90

КУ

1/8

Фиорентина Италия

0:1 (г)

0:0 (д)

-

2014/15

ЛЕ

1/16

Генгам Франция

1:2 (г)

3:1 (д)

+

2014/15

ЛЕ

1/8

Эвертон Англия

1:2 (г)

5:2 (д)

+

2019/20

ЛЧ

КР3

Брюгге Бельгия

0:1 (г)

3:3 (д)

-

«Арис» после победы с разницей в один мяч в первом матче плей-офф дома

Сезон

Ранг

Стадия

Соперник

Счет

+/-

1965/66

КЯ

1/32

Кельн ФРГ

2:1 (д)

0:2 (г)

-

1968/69

КЯ

1/32

Хибернианс Мальта

1:0 (д)

6:0 (г)

+

2007/08

КУ

Р1

Сарагоса Испания

1:0 (д)

1:2 (г)

+

2008/09

КУ

КР2

Славен Хорватия

1:0 (д)

0:2 (г)

-

2010/11

ЛЕ

КР4

Аустрия Австрия

1:0 (д)

1:1 (г)

+

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; КЯ - Кубок ярмарок; Р1 - первый раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд; (+/-) - выход/не выход в следующий раунд.

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Источник Sport.ua
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APL
якщо почнуть грати з перших хвилин, а не чекати поки пропустять першими, то пройдуть далі
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0
Galex
Попереду крутий поворот.
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