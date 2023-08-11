Сколько раз Динамо проходило в следующий круг еврокубка после 0:1 в гостях?

За время выступления в еврокубках «Динамо», уступив соперникам с разницей в один мяч в первом матче плей-офф в гостях, проходили в следующий раунд в 5 случаях из 9 (55,6%). А конкретно после поражения со счетом 0:1 - лишь в 2-х из 5 (40%). Что касается «Ариса», то преимущество в один мяч, добытое на своем поле, позволило грекам оставаться на плаву в 3-х случаях из 5 (60%), а непосредственно победа со счетом 1:0 - в 3-х из 4-х (75%).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

«Динамо» после поражения с разницей в один мяч в первом матче плей-офф в гостях

Сезон Ранг Стадия Соперник Счет +/- 1976/77 КЧ 1/4 Бавария ФРГ 0:1 (г) 2:0 (д) + 1979/80 КУ 1/16 Баник Чехословакия 0:1 (г) 2:0 (д) + 1979/80 КУ 1/8 Локомотив Сф Болгария 0:1 (г) 2:1 (д) - 1985/86 КК 1/16 Утрехт Нидерланды 1:2 (г) 4:1 (д) + 1986/87 КЧ 1/2 Порту Португалия 1:2 (г) 1:2 (д) - 1989/90 КУ 1/8 Фиорентина Италия 0:1 (г) 0:0 (д) - 2014/15 ЛЕ 1/16 Генгам Франция 1:2 (г) 3:1 (д) + 2014/15 ЛЕ 1/8 Эвертон Англия 1:2 (г) 5:2 (д) + 2019/20 ЛЧ КР3 Брюгге Бельгия 0:1 (г) 3:3 (д) -

«Арис» после победы с разницей в один мяч в первом матче плей-офф дома

Сезон Ранг Стадия Соперник Счет +/- 1965/66 КЯ 1/32 Кельн ФРГ 2:1 (д) 0:2 (г) - 1968/69 КЯ 1/32 Хибернианс Мальта 1:0 (д) 6:0 (г) + 2007/08 КУ Р1 Сарагоса Испания 1:0 (д) 1:2 (г) + 2008/09 КУ КР2 Славен Хорватия 1:0 (д) 0:2 (г) - 2010/11 ЛЕ КР4 Аустрия Австрия 1:0 (д) 1:1 (г) +

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; КЯ - Кубок ярмарок; Р1 - первый раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд; (+/-) - выход/не выход в следующий раунд.