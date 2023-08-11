ВИДЕО. Свентек обыграла Мухову в Монреале и вышла на обидчицу Свитолиной

Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) вышла в 1/4 финала хардового турнира серии WTA 1000 в Монреале (Канада).

Во втором раунде соревнований полька в трех сетах обыграла Каролину Мухову (Чехия, WTA 17) за 2 часа и 52 минуты.

WTA 1000 Монреаль. Хард. 1/8 финала

Ига Свентек (Польша) [1] – Каролина Мухова (Чехия) [14] – 6:1, 4:6, 6:4

Это была четвертая встреча девушек. Счет стал равным, 2:2. Обе победы Ига одержала в 2023 году. Ранее Свентек обыграла чешку в финале Ролан Гаррос.

Отметим, что в первом раунде турнира в Монреале Ига выиграла у Каролины Плишковой (Чехия, WTA 23) со счетом 7:6 (8:6), 6:2.

В четвертьфинале турнира Ига встретится с Даниэль Коллинс (США, WTA 48), которая в 1/32 финала обыграла Элину Свитолину.