Страшат Апокалипсисом. ПСЖ обрисовал Мбаппе последствия его ухода

Клуб «ПСЖ» обратился с письменным посланием к нападающему Килиану Мбаппе. В письме парижане объяснили уроженцу французской столицы все последствия, которые повлечет за собой его уход из клуба свободным агентом летом 2024 года.

«ПСЖ» нарисовала Мбаппе жуткую картинку будущего. В клубе уверены, что уход Мбаппе вынудит выставить на трансфер ряд игроков команды, пересмотреть процесс интеграции молодых футболистов и, вероятнее всего, уволить многих сотрудников.

Ранее, как известно, сообщалось, что Килиан Мбаппе не хочет покидать «ПСЖ» этим летом, даже если ему весь предстоящий сезон придется не играть.

Действующий контракт 24-летнего Мбаппе с парижанами рассчитан до 2024 года.