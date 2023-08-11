«Грустно и стыдно». Фанаты шокированы и разъярены неудачей Динамо в Греции

Поражение киевского «Динамо» от «Ариса» из Салоник на выезде (0:1) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций вызвало живой отклик у поклонников коллектива. Такой результат фанатов по полной программе разочаровал.

Неудивительно, что, комментируя игру на различных платформах в социальных сетях, а также на сайте Sport.ua, они не сильно старались подбирать как слова, так и выражения, которыми объясняли свои эмоции и впечатления* от матча.

8number: В УЕФА треба зробити ще одну Лігу Дна. Щоб хто вилітає звідусіль падали туди і там і залишались років на пʼять

Phantom: Ще одні інваліди, у такий час вам випала така нагода, займатися улюбленою справою, цієї нагоди немає у багатьох мешканців країни, а ви лише позорите нашу країну

Viktor Shuper: Треба щось міняти, цілком можливо що саме тренера

Mayakovskiy1: Жалюгідне видовище. Минулого року в групі з колгоспами взяли аж 1 бал, цього року ганьба продовжується. Зливатися середняку чемпіонату Греції це рівень))

Владимир Одесский: Який ВАР? Тут [….] гравці потрібні, які будуть грати, а не дармоїди, які можуть забивати любительським командам на зборах та Оболоні в чемпіонаті України. А вийшли на трохи міцнішого суперника і всралися! Повний хаос, куди бігти, що робити з тим м‘ячем уй його знає! Тренер , якому пора вже сидіти на пенсії, не може внести якісь корективи по ходу гри. Як починали грати так і закінчили - ніяк! Сумно і соромно, що це нащадки славного Динамо Київ!

Vitason: І без пенальті і з пенальті потрібно такі команди обігрувати, а не надіятись на пенальті, ви подивіться скільки пасів назад, про що це говорить ідеї і майстерності ніякої і бажання теж, краще відкинути назад, потім ще назад і навіщо напружуватися щось вигадувати, старатись, думати просто відкинути назад і все, якось буде!

Istm: Суддя вигадав абсолютно лівий пенальті в ворота ДК і не призначив пенальті у ворота греків, де були підстави його призначати. Але ж яка ганебна гра в захисті. Це просто жах! І заміни. Просто стало трохи швидше, як вийшли свіжі гравці. Але ж за 10 хвилин до кінця. У греків заміни виходить що спрацювали. І так дірява оборона стала валитись і створила ситуацію для придумування пенальті. Якщо раптом зуміють виграти, з Бешикташем шансів небагато.

Didora: Пеналь лівий, але його видно тільки на повторі (де VAR). А на Буяльському не було. Подивіться уважно повтор. І не розводьте балаканини. Треба просто грати. Не зрозуміло що задумав Луческу. Чи не змогли краще зіграти???

Gargantua: Команда начинается с обороны. Лучеку демонстрирует не способность решить проблему с центральными защитниками, которые не соответсвуют требованиям. В таких случаях надо использовать квалифицированых игроков, которые играют в других амплуа

Remark: Главный итог – инвалиды! Если ещё и после игры будут все спихивать на дорогу, то будут ещё и нытики! П. С. Но пенку судья три два раз обязан был ставить для Динамо

Easterly: Поверніть Сашо на тренерство! На гру від луческу дивитися нема сил

VARioR: Якби порушення було б на Буяльському після помилкового рішення гри рукою, то думаю арбітр призначив пенальті. А так, взагалі, паскудна гра. Справедливим результатом була б нічия, хоча греки були ближче до перемоги. Бущану захисники мають проставитись, бо таких помилок наробили, що слів добрати неможливо. Сумно на це все дивитись. Що ще потрібно ЛК-2 створювати, щоб вже точно змогли наші клуби кваліфікуватись?

Олексій Коваль: Результат на 100 відсотків відповідає прогнозу

VitosKH: Хватит Динамо поливать грязью, люди 23 часа были в дороге. Вот потренируются неделю в Бухаресте, отоспятся, отдохнут, бухнут и вынесут Арис в ответке

Телесик: Це просто дикий трешара!!! Це не ЛЧ, не ЛЄ, це КВАЛІФІКАЦІЯ, дідько забирай, до ліги колгоспів!!!! Майте повагу хоча б до себе, якщо на вболівальників начхати.

digital agrireich citizen: Молодці, не осоромилися на виїзді. Тепер головне - не програти з великим рахунком на нейтральному полі.

* – стилистика и орфография авторов сохранена