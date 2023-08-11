Динамо нарушило победную традицию
Киевляне впервые проиграли в стартовом поединке нового для себя еврокубкового турнира
Матчем с «Арисом» (0:1) «Динамо» дебютировало в Лиге конференций. Киевляне стали 5-м украинским клубом, выступавшим в этом турнире. И, к сожалению, как и другие наши команды не смогли отпраздновать викторию в премьерном поединке. Мало того, динамовцы впервые стартовали в новом для себя еврокубковом турнире с поражения. Ранее бело-синие пять раз на почин одерживали победу и один – довольствовались ничьей.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Премьерные матчи украинских клубов в Лиге конференций
|
Дата
|
Клуб
|
Тренер
|
Соперник
|
Счет
|
22.07.2021
|
Ворскла
|
Юрий МАКСИМОВ
|
КуПС Финляндия
|
2:2 (г)
|
05.08.2021
|
Колос
|
Руслан КОСТЫШИН
|
Шахтер Казахстан
|
0:0 (д)
|
16.09.2021
|
Заря
|
Виктор СКРИПНИК
|
Буде/Глимт Норвегия
|
1:3 (г)
|
08.09.2022
|
Днепр-1
|
Александр КУЧЕР
|
АЗ Нидерланды
|
0:1 (д)
|
10.08.2023
|
Динамо
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Арис Греция
|
0:1 (г)
Премьерные матчи «Динамо» в еврокубковых турнирах
|
Турнир
|
Дата
|
Тренер
|
Соперник
|
Счет
|
Кубок кубков
|
02.09.1965
|
Виктор МАСЛОВ
|
Колрейн
|
6:1 (г)
|
Кубок чемпионов
|
20.09.1967
|
Виктор МАСЛОВ
|
Селтик
|
2:1 (г)
|
Кубок УЕФА
|
19.09.1973
|
Александр СЕВИДОВ
|
Фредрикстад
|
1:0 (г)
|
Суперкубок УЕФА
|
09.09.1975
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Бавария
|
1:0 (г)
|
Лига чемпионов
|
15.09.1993
|
Михаил ФОМЕНКО
|
Барселона
|
3:1 (д)
|
Лига Европы
|
16.09.2010
|
Валерий ГАЗЗАЕВ
|
БАТЭ
|
2:2 (д)
|
Лига конференций
|
10.08.2023
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Арис
|
0:1 (г)
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