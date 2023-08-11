Динамо нарушило победную традицию

Матчем с «Арисом» (0:1) «Динамо» дебютировало в Лиге конференций. Киевляне стали 5-м украинским клубом, выступавшим в этом турнире. И, к сожалению, как и другие наши команды не смогли отпраздновать викторию в премьерном поединке. Мало того, динамовцы впервые стартовали в новом для себя еврокубковом турнире с поражения. Ранее бело-синие пять раз на почин одерживали победу и один – довольствовались ничьей.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные матчи украинских клубов в Лиге конференций

Дата Клуб Тренер Соперник Счет 22.07.2021 Ворскла Юрий МАКСИМОВ КуПС Финляндия 2:2 (г) 05.08.2021 Колос Руслан КОСТЫШИН Шахтер Казахстан 0:0 (д) 16.09.2021 Заря Виктор СКРИПНИК Буде/Глимт Норвегия 1:3 (г) 08.09.2022 Днепр-1 Александр КУЧЕР АЗ Нидерланды 0:1 (д) 10.08.2023 Динамо Мирча ЛУЧЕСКУ Арис Греция 0:1 (г)

Премьерные матчи «Динамо» в еврокубковых турнирах