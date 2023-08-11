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Кубок конфедераций
11 августа 2023, 01:31 | Обновлено 11 августа 2023, 01:37
48
0

Динамо нарушило победную традицию

Киевляне впервые проиграли в стартовом поединке нового для себя еврокубкового турнира

11 августа 2023, 01:31 | Обновлено 11 августа 2023, 01:37
48
0
Динамо нарушило победную традицию
ФК Динамо Киев

Матчем с «Арисом» (0:1) «Динамо» дебютировало в Лиге конференций. Киевляне стали 5-м украинским клубом, выступавшим в этом турнире. И, к сожалению, как и другие наши команды не смогли отпраздновать викторию в премьерном поединке. Мало того, динамовцы впервые стартовали в новом для себя еврокубковом турнире с поражения. Ранее бело-синие пять раз на почин одерживали победу и один – довольствовались ничьей.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные матчи украинских клубов в Лиге конференций

Дата

Клуб

Тренер

Соперник

Счет

22.07.2021

Ворскла

Юрий МАКСИМОВ

КуПС Финляндия

2:2 (г)

05.08.2021

Колос

Руслан КОСТЫШИН

Шахтер Казахстан

0:0 (д)

16.09.2021

Заря

Виктор СКРИПНИК

Буде/Глимт Норвегия

1:3 (г)

08.09.2022

Днепр-1

Александр КУЧЕР

АЗ Нидерланды

0:1 (д)

10.08.2023

Динамо

Мирча ЛУЧЕСКУ

Арис Греция

0:1 (г)

Премьерные матчи «Динамо» в еврокубковых турнирах

Турнир

Дата

Тренер

Соперник

Счет

Кубок кубков

02.09.1965

Виктор МАСЛОВ

Колрейн

6:1 (г)

Кубок чемпионов

20.09.1967

Виктор МАСЛОВ

Селтик

2:1 (г)

Кубок УЕФА

19.09.1973

Александр СЕВИДОВ

Фредрикстад

1:0 (г)

Суперкубок УЕФА

09.09.1975

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Бавария

1:0 (г)

Лига чемпионов

15.09.1993

Михаил ФОМЕНКО

Барселона

3:1 (д)

Лига Европы

16.09.2010

Валерий ГАЗЗАЕВ

БАТЭ

2:2 (д)

Лига конференций

10.08.2023

Мирча ЛУЧЕСКУ

Арис

0:1 (г)
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Динамо Киев Арис - Динамо Лига конференций
Источник Sport.ua
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