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Испания
11 августа 2023, 01:15 | Обновлено 11 августа 2023, 01:18
108
0

КУРТУА: Пришло время сделать все, чтобы преодолеть и вернуться еще сильнее

Бельгиец признался, что не намерен унывать

11 августа 2023, 01:15 | Обновлено 11 августа 2023, 01:18
108
0
КУРТУА: Пришло время сделать все, чтобы преодолеть и вернуться еще сильнее
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа дал оценку ситуации, в которой он оказался, получив серьезную травму - разрыв передней крестообразной связки левого колена.

«Вы никогда не надеетесь пройти через что-то подобное, но теперь пришло время принять это и сделать все, чтобы преодолеть и вернуться еще сильнее.

Спасибо всем за энергию, любовь и ободрение. Я уверяю вас, что они мотивируют меня как можно скорее выздороветь», - написал Куртуа в своем инстаграме.

Ранее сообщалось, что стали известны предварительные сроки восстановления Тибо Куртуа после полученного повреждения.

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Тибо Куртуа Реал Мадрид травма
Источник Instagram
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