КУРТУА: Пришло время сделать все, чтобы преодолеть и вернуться еще сильнее

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа дал оценку ситуации, в которой он оказался, получив серьезную травму - разрыв передней крестообразной связки левого колена.

«Вы никогда не надеетесь пройти через что-то подобное, но теперь пришло время принять это и сделать все, чтобы преодолеть и вернуться еще сильнее.

Спасибо всем за энергию, любовь и ободрение. Я уверяю вас, что они мотивируют меня как можно скорее выздороветь», - написал Куртуа в своем инстаграме.

Ранее сообщалось, что стали известны предварительные сроки восстановления Тибо Куртуа после полученного повреждения.