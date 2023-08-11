КУРТУА: Пришло время сделать все, чтобы преодолеть и вернуться еще сильнее
Бельгиец признался, что не намерен унывать
Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа дал оценку ситуации, в которой он оказался, получив серьезную травму - разрыв передней крестообразной связки левого колена.
«Вы никогда не надеетесь пройти через что-то подобное, но теперь пришло время принять это и сделать все, чтобы преодолеть и вернуться еще сильнее.
Спасибо всем за энергию, любовь и ободрение. Я уверяю вас, что они мотивируют меня как можно скорее выздороветь», - написал Куртуа в своем инстаграме.
Ранее сообщалось, что стали известны предварительные сроки восстановления Тибо Куртуа после полученного повреждения.
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