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Лига Европы
10 августа 2023, 22:52 | Обновлено 10 августа 2023, 22:57
334
2

Украинские клубы потерпели 100-е крупное поражение в еврокубках

«Черный» юбилей оформил «Днепр-1»

10 августа 2023, 22:52 | Обновлено 10 августа 2023, 22:57
334
2
Украинские клубы потерпели 100-е крупное поражение в еврокубках
СК Днепр-1

Крупное поражение «Днепра-1» от «Славии» (0:3) стало 100-м для украинских клубов в еврокубковых турнирах.

29 раз наши команды уступали соперникам с разницей в три и более мяча дома, 70 – в гостях и 1 – на нейтральном поле. 46 разгромов украинцы испытали в Лиге (Кубке) чемпионов, 43 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 5 – в Кубке кубков, по 3 – в Лиге конференций и Кубке Интертото.

К слову, «Славия» стала первым чешским клубом, сумевшим выиграть у наших команд с крупным счетом. Всего же наносили разгромы украинцам коллективы из 20 стран. Чаще всего итальянцы – 22 раза, немцы – 17, англичане, испанцы – по 11 и французы – 8.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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цифры и факты Славия - Днепр-1
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Олексій Коваль
Мої щирі вітання Дніпру-1, вписали своє ім'я в історію!
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avk2307
Сьогдні один позитв.
Трубін перейшов в Бенфіку і вирвався зШахтаря.
Інше просто погано.
І Дніпро і Динамо гри не показали...
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0
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