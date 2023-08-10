Украинские клубы потерпели 100-е крупное поражение в еврокубках

Крупное поражение «Днепра-1» от «Славии» (0:3) стало 100-м для украинских клубов в еврокубковых турнирах.

29 раз наши команды уступали соперникам с разницей в три и более мяча дома, 70 – в гостях и 1 – на нейтральном поле. 46 разгромов украинцы испытали в Лиге (Кубке) чемпионов, 43 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 5 – в Кубке кубков, по 3 – в Лиге конференций и Кубке Интертото.

К слову, «Славия» стала первым чешским клубом, сумевшим выиграть у наших команд с крупным счетом. Всего же наносили разгромы украинцам коллективы из 20 стран. Чаще всего итальянцы – 22 раза, немцы – 17, англичане, испанцы – по 11 и французы – 8.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ