Лига конференций. Безус принес Омонии победу над Мидтьюланном
Шестой гол украинца в трех матчах
Кипрская «Омония» Романа Безуса в первом матче третьего раунда квалификации Лиги конференций дома минимально обыграла датский «Мидтьюланн» со счетом 1:0.
Сам 32-летний украинский полузащитник вышел на поле с первых минут и забил единственный гол в матче, после чего был заменен на 79-й минуте на Харалампоса Харалампуса. Для Безуса это уже шестой гол в 3 матчах квалификации Лиги конференций нынешнего сезона.
Лига конференций. Квалификация. 3-й раунд. Первый матч
«Омония» – «Мидтьюланн» – 1:0
Гол: Безус 38
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