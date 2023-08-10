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Лига конференций
Омония
10.08.2023 20:00 – FT 1 : 0
Мидтьюлланд
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Лига конференций
10 августа 2023, 22:58 |
863
0

Лига конференций. Безус принес Омонии победу над Мидтьюланном

Шестой гол украинца в трех матчах

10 августа 2023, 22:58 |
863
0
Лига конференций. Безус принес Омонии победу над Мидтьюланном
ФК Омония. Роман Безус

Кипрская «Омония» Романа Безуса в первом матче третьего раунда квалификации Лиги конференций дома минимально обыграла датский «Мидтьюланн» со счетом 1:0.

Сам 32-летний украинский полузащитник вышел на поле с первых минут и забил единственный гол в матче, после чего был заменен на 79-й минуте на Харалампоса Харалампуса. Для Безуса это уже шестой гол в 3 матчах квалификации Лиги конференций нынешнего сезона.

Лига конференций. Квалификация. 3-й раунд. Первый матч

«Омония» – «Мидтьюланн» – 1:0
Гол: Безус 38

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Роман Безус Омония Мидтьюлланд Лига конференций
Источник Sport.ua
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