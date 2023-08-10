Лига конференций. Безус принес Омонии победу над Мидтьюланном

Кипрская «Омония» Романа Безуса в первом матче третьего раунда квалификации Лиги конференций дома минимально обыграла датский «Мидтьюланн» со счетом 1:0.

Сам 32-летний украинский полузащитник вышел на поле с первых минут и забил единственный гол в матче, после чего был заменен на 79-й минуте на Харалампоса Харалампуса. Для Безуса это уже шестой гол в 3 матчах квалификации Лиги конференций нынешнего сезона.

Лига конференций. Квалификация. 3-й раунд. Первый матч

«Омония» – «Мидтьюланн» – 1:0

Гол: Безус 38