ВИДЕО. 6 голов в 3 матчах! Безус снова забил за Омонию в Лиге конференций
Украинец открыл счет в матче с «Мидтьюланном»
Украинский полузащитник Роман Безус сегодня вышел в основе «Омонии» на матч третьего раунда квалификации Лиги конференций против датского «Мидтьюланна». А на 38-й минуте именно 32-летний украинец открыл счет в матче – 1:0 в пользу «Омонии».
Для Безуса это уже шестой гол в трех матчах квалификации Лиги конференций нынешнего сезона. Ранее он забил пять голов в двух матчах второго раунда квалификации против азербайджанской «Габалы» (хет-трик в первом матче 27 июля, дубль – в ответном 3 августа).
Видео гола Безуса можно посмотреть ЗДЕСЬ.
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