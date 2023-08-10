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  4. ВИДЕО. 6 голов в 3 матчах! Безус снова забил за Омонию в Лиге конференций
Лига конференций
10 августа 2023, 21:01 |
575
1

ВИДЕО. 6 голов в 3 матчах! Безус снова забил за Омонию в Лиге конференций

Украинец открыл счет в матче с «Мидтьюланном»

10 августа 2023, 21:01 |
575
1
ВИДЕО. 6 голов в 3 матчах! Безус снова забил за Омонию в Лиге конференций
ФК Омония. Роман Безус

Украинский полузащитник Роман Безус сегодня вышел в основе «Омонии» на матч третьего раунда квалификации Лиги конференций против датского «Мидтьюланна». А на 38-й минуте именно 32-летний украинец открыл счет в матче – 1:0 в пользу «Омонии».

Для Безуса это уже шестой гол в трех матчах квалификации Лиги конференций нынешнего сезона. Ранее он забил пять голов в двух матчах второго раунда квалификации против азербайджанской «Габалы» (хет-трик в первом матче 27 июля, дубль – в ответном 3 августа).

Видео гола Безуса можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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Роман Безус Мидтьюлланд Омония Лига конференций видео
Источник Sport.ua
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Serhii P.
А Бєсєдін 1 гол за "Омонію" за половину сезону )
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