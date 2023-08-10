В ожидании Динамо. Бешикташ уверенно разобрался с Нефтчи

Стамбульский «Бешикташ» в первом матче третьего раунда квалификации Лиги конференций на выезде обыграл азербайджанский «Нефтчи» со счетом 3:1. Хозяев хватило лишь на гол престижа в концовке матча.

Лига конференций. Квалификация. 3-й раунд. Первый матч

«Нефтчи» (Азербайджан) – «Бешикташ» (Турция) – 1:3

Голы: Лебон 79 – Абубакар 14, Мулека 23, Учан 62

Напомним, в плей-офф квалификации Лиги конференций победитель этой пары встретится с сильнейшим в противостоянии между греческим «Арисом» и «Динамо» Киев.