10.08.2023 20:00 – FT 1 : 3
Лига конференций10 августа 2023, 22:43 |
937
3
В ожидании Динамо. Бешикташ уверенно разобрался с Нефтчи
Турецкий клуб сделал шаг навстречу киевлянам
10 августа 2023, 22:43 |
937
3
Стамбульский «Бешикташ» в первом матче третьего раунда квалификации Лиги конференций на выезде обыграл азербайджанский «Нефтчи» со счетом 3:1. Хозяев хватило лишь на гол престижа в концовке матча.
Лига конференций. Квалификация. 3-й раунд. Первый матч
«Нефтчи» (Азербайджан) – «Бешикташ» (Турция) – 1:3
Голы: Лебон 79 – Абубакар 14, Мулека 23, Учан 62
Напомним, в плей-офф квалификации Лиги конференций победитель этой пары встретится с сильнейшим в противостоянии между греческим «Арисом» и «Динамо» Киев.
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Автор тот ещё Тролль
Скоріше в очікуванні Аріса
)))))
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