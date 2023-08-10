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  4. На его месте мог быть Трубин. Интер подписал второго вратаря
Италия
10 августа 2023, 22:06 |
1513
1

На его месте мог быть Трубин. Интер подписал второго вратаря

Эмиль Аудеро покинул «Сампдорию»

10 августа 2023, 22:06 |
1513
1
На его месте мог быть Трубин. Интер подписал второго вратаря
ФК Интер. Эмиль Аудеро

Миланский «Интер» официально сообщил о подписании голкипера «Сампдории» Эмиля Аудеро. Речь идет об аренде на один год с опцией выкупа за 6-7 миллионов евро.

«Интер» рассматривает 26-летнего Аудеро в качестве второго вратаря в новом сезоне. Основным планируется швейцарец Ян Зоммер, который был подписан лишь несколько дней назад.

Для «Интера» Аудеро стал альтернативой Анатолию Трубину, борьбу за которого итальянский клуб проиграл «Бенфике». Португальце о подписании 22-летнего украинца также объявили сегодня.

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Источник ФК Интер Милан
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Комментарии 1
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ALKOSruLKA
Бенфіка далеко не гірше Інтера... В якому, до речі, Трубін був би 2-м після Зоммера
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