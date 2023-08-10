На его месте мог быть Трубин. Интер подписал второго вратаря
Эмиль Аудеро покинул «Сампдорию»
Миланский «Интер» официально сообщил о подписании голкипера «Сампдории» Эмиля Аудеро. Речь идет об аренде на один год с опцией выкупа за 6-7 миллионов евро.
«Интер» рассматривает 26-летнего Аудеро в качестве второго вратаря в новом сезоне. Основным планируется швейцарец Ян Зоммер, который был подписан лишь несколько дней назад.
Для «Интера» Аудеро стал альтернативой Анатолию Трубину, борьбу за которого итальянский клуб проиграл «Бенфике». Португальце о подписании 22-летнего украинца также объявили сегодня.
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