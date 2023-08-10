ФОТО. Трубин впервые примерил футболку Бенфики

Сегодня гранд португальского футбола, лиссабонская «Бенфика», официально сообщила о трансфере голкипера донецкого «Шахтера» и сборной Украины Анатолия Трубина, который подписал с клубом контракт до лета 2028 года.

Сразу после этого «Орлы» провели официальную презентацию Трубина, в рамках которой 22-летний вратарь впервые примерил футболку «Бенфики».

Напомним, ни «Бенфика», ни «Шахтер» не разглашают финансовые условия сделки. Но, по информации СМИ, «Шахтер» получит за своего игрока 10 миллионов евро плюс 1 миллион бонусов и 40% от следующей продажи Трубина.