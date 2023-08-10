Арис – Динамо. Шапаренко и Ярмоленко выйдут в основе

Сегодня, 10 августа «Динамо» Киев в первом матче третьего раунда квалификации Лиги конференций на выезде сыграет с греческим «Арисом» (Салоники). Начало матча – в 21:15 по Киеву. Для «Динамо» это дебютный еврокубковый матч в сезоне 2023/2024.

Стали известны стартовые составы команд:

«Арис»: Хулиан, Феррари, Одубайо, Лейсманн, Монтойя, Дарида, Джурасек, Жюль, Лорен Морон, Пальма, Моберг-Карлссон

«Динамо» Киев: Бущан, Дубинчак, Сирота, Попов, Тымчик, Кабаев, Шапаренко, Сидорчук, Ярмоленко, Буяльский, Бенито