Лига конференций10 августа 2023, 20:24 | Обновлено 10 августа 2023, 21:06
1812
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Арис – Динамо. Шапаренко и Ярмоленко выйдут в основе
Стали известны составы команд
10 августа 2023, 20:24 | Обновлено 10 августа 2023, 21:06
1812
0
Сегодня, 10 августа «Динамо» Киев в первом матче третьего раунда квалификации Лиги конференций на выезде сыграет с греческим «Арисом» (Салоники). Начало матча – в 21:15 по Киеву. Для «Динамо» это дебютный еврокубковый матч в сезоне 2023/2024.
Стали известны стартовые составы команд:
«Арис»: Хулиан, Феррари, Одубайо, Лейсманн, Монтойя, Дарида, Джурасек, Жюль, Лорен Морон, Пальма, Моберг-Карлссон
«Динамо» Киев: Бущан, Дубинчак, Сирота, Попов, Тымчик, Кабаев, Шапаренко, Сидорчук, Ярмоленко, Буяльский, Бенито
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