Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арис – Динамо. Шапаренко и Ярмоленко выйдут в основе
Лига конференций
10 августа 2023, 20:24 | Обновлено 10 августа 2023, 21:06
1812
0

Арис – Динамо. Шапаренко и Ярмоленко выйдут в основе

Стали известны составы команд

10 августа 2023, 20:24 | Обновлено 10 августа 2023, 21:06
1812
0
Арис – Динамо. Шапаренко и Ярмоленко выйдут в основе

Сегодня, 10 августа «Динамо» Киев в первом матче третьего раунда квалификации Лиги конференций на выезде сыграет с греческим «Арисом» (Салоники). Начало матча – в 21:15 по Киеву. Для «Динамо» это дебютный еврокубковый матч в сезоне 2023/2024.

Стали известны стартовые составы команд:

«Арис»: Хулиан, Феррари, Одубайо, Лейсманн, Монтойя, Дарида, Джурасек, Жюль, Лорен Морон, Пальма, Моберг-Карлссон

«Динамо» Киев: Бущан, Дубинчак, Сирота, Попов, Тымчик, Кабаев, Шапаренко, Сидорчук, Ярмоленко, Буяльский, Бенито

По теме:
ВИДЕО. 6 голов в 3 матчах! Безус снова забил за Омонию в Лиге конференций
Известен стартовый состав Днепра-1 на матч против Славии
Известный украинский певец прокомментирует матч Арис – Динамо
Арис - Динамо Арис Салоники Динамо Киев стартовые составы Лига конференций Николай Шапаренко Андрей Ярмоленко
Источник УЕФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Футбол | 10 августа 2023, 17:50 1
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты

Мундиаль проходит с 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии

Куртуа в слезах и в лазарете. Лунин – основной голкипер Реала
Футбол | 10 августа 2023, 15:18 37
Куртуа в слезах и в лазарете. Лунин – основной голкипер Реала
Куртуа в слезах и в лазарете. Лунин – основной голкипер Реала

Бельгиец получил серьезную травму

Стали известны зарплата и срок контракта Малиновского в Торино
Футбол | 10.08.2023, 11:05
Стали известны зарплата и срок контракта Малиновского в Торино
Стали известны зарплата и срок контракта Малиновского в Торино
Красников отстранен. На ком теперь трансферные обязанности Днепра-1?
Футбол | 10.08.2023, 18:23
Красников отстранен. На ком теперь трансферные обязанности Днепра-1?
Красников отстранен. На ком теперь трансферные обязанности Днепра-1?
ОФИЦИАЛЬНО. Куртуа ждет операция
Футбол | 10.08.2023, 15:31
ОФИЦИАЛЬНО. Куртуа ждет операция
ОФИЦИАЛЬНО. Куртуа ждет операция
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вылет теннисисток, будущее Скрипника и Коваленко, десятка Мудрика
Вылет теннисисток, будущее Скрипника и Коваленко, десятка Мудрика
09.08.2023, 06:00
Другие виды
КМ. Фиаско Карлсена, ничья Иванчука, поражение Пономарева, дерби Музычук
КМ. Фиаско Карлсена, ничья Иванчука, поражение Пономарева, дерби Музычук
10.08.2023, 06:57
Другие виды
10 лет назад Шахтер осуществил самый дорогой входящий трансфер в истории
10 лет назад Шахтер осуществил самый дорогой входящий трансфер в истории
08.08.2023, 21:16 19
Футбол
УСИК: «Во время подготовки были спарринги по 15 раундов по четыре минуты»
УСИК: «Во время подготовки были спарринги по 15 раундов по четыре минуты»
09.08.2023, 14:16 1
Бокс
СТИВЕНСОН – Ломаченко: «Ты такой же трус, как и все»
СТИВЕНСОН – Ломаченко: «Ты такой же трус, как и все»
09.08.2023, 03:33 12
Бокс
Этот блондин будет стоить €100 млн. Кто предсказал будущее Мудрика?
Этот блондин будет стоить €100 млн. Кто предсказал будущее Мудрика?
09.08.2023, 19:45 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продало Леднева в Днепр-1
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продало Леднева в Днепр-1
09.08.2023, 18:20 23
Футбол
Стало известно, какие каналы покажут матчи Динамо и Ариса
Стало известно, какие каналы покажут матчи Динамо и Ариса
09.08.2023, 13:10 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем