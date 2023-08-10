Известен стартовый состав Днепра-1 на матч против Славии

10 августа состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между клубами «Славия» Прага (Чехия) и «Днепр-1» (Украина).

Стартовые составы:

«Славия»: Коларж, Провод, Голеш, Огбу, Масопуст, Дорли, Зафейрис, Юречка, Шранц, Лингр, ван Бурен.

«Днепр-1»: Кинарейкин - Кравец, Сарапий, Адамюк, Сваток, Третьяков, Бабенко, Минго, Рубчинский, Гуцуляк, Филиппов.

Поединок пройдет на стадионе «Фортуна Арена» в Праге. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Славия» – «Днепр-1».