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Лига Европы
10 августа 2023, 19:01 | Обновлено 10 августа 2023, 19:18
2224
1

Известен стартовый состав Днепра-1 на матч против Славии

Время начала встречи – 20:00 по Киеву

10 августа 2023, 19:01 | Обновлено 10 августа 2023, 19:18
2224
1
Известен стартовый состав Днепра-1 на матч против Славии
СК Днепр-1

10 августа состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между клубами «Славия» Прага (Чехия) и «Днепр-1» (Украина).

Стартовые составы:

«Славия»: Коларж, Провод, Голеш, Огбу, Масопуст, Дорли, Зафейрис, Юречка, Шранц, Лингр, ван Бурен.

«Днепр-1»: Кинарейкин - Кравец, Сарапий, Адамюк, Сваток, Третьяков, Бабенко, Минго, Рубчинский, Гуцуляк, Филиппов.

Поединок пройдет на стадионе «Фортуна Арена» в Праге. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Славия» – «Днепр-1».

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Лига Европы Славия Прага Днепр-1 Славия - Днепр-1 стартовые составы
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Vitaliy Shevchenko
Ну як вони грали без Піхальонка ми бачили в 1 матчі проти греків, зараз без Піхальонок-Довбик, шансів практично немає. Попередній тур, Славія: 80% володіння м'ячем, 31 удар по воротах
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