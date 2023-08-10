ФОТО: Заря представила новую игровую форму
Стало известно, в чем будут играть луганчане
Луганская «Заря» представила новый игровой комплект формы, разработанный компанией Puma. Любопытно, что на футболке нет титульного спонсора.
В прошлом сезоне «мужики» заняли 3-е место в чемпионате Украины, что дает им право начать квалификацию Лиги Европы с финального, четвертого раунду. Там они встретятся с победителем пары «Славия» – «Днепр-1».
Но в этом сезоне команда начала неудачно – 2 поражения в 2 матчах на старте чемпионата. В межсезонье у клуба сменился тренер – вместо Патрика ван Леувена, ушедшего в Шахтер, пришел Ненад Лалатович.
ФОТО: Заря представила новую игровую форму
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