Луганская «Заря» представила новый игровой комплект формы, разработанный компанией Puma. Любопытно, что на футболке нет титульного спонсора.

В прошлом сезоне «мужики» заняли 3-е место в чемпионате Украины, что дает им право начать квалификацию Лиги Европы с финального, четвертого раунду. Там они встретятся с победителем пары «Славия» – «Днепр-1».

Но в этом сезоне команда начала неудачно – 2 поражения в 2 матчах на старте чемпионата. В межсезонье у клуба сменился тренер – вместо Патрика ван Леувена, ушедшего в Шахтер, пришел Ненад Лалатович.

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ФОТО: Заря представила новую игровую форму