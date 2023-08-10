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Украина. Премьер лига
10 августа 2023, 19:11 | Обновлено 10 августа 2023, 19:28
549
3

ФОТО: Заря представила новую игровую форму

Стало известно, в чем будут играть луганчане

10 августа 2023, 19:11 | Обновлено 10 августа 2023, 19:28
549
3
ФОТО: Заря представила новую игровую форму
Заря Луганск

Луганская «Заря» представила новый игровой комплект формы, разработанный компанией Puma. Любопытно, что на футболке нет титульного спонсора.

В прошлом сезоне «мужики» заняли 3-е место в чемпионате Украины, что дает им право начать квалификацию Лиги Европы с финального, четвертого раунду. Там они встретятся с победителем пары «Славия» – «Днепр-1».

Но в этом сезоне команда начала неудачно – 2 поражения в 2 матчах на старте чемпионата. В межсезонье у клуба сменился тренер – вместо Патрика ван Леувена, ушедшего в Шахтер, пришел Ненад Лалатович.

ФОТО: Заря представила новую игровую форму

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Заря Луганск игровая форма фото Puma
Источник ФК Заря Луганск
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Роман Порывай
Як написано "форма,РОЗРОБЛЕНА..." Я,коли у ФІФА немає часу зробити форму новій команді, тимчасово теж таку РОЗРОБЛЕНУ форму їй ставлю. 
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0
UAZAK
фу ні форми ні гри............................... невже не можна придбати щось краще??????????????
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0
Summertime
Теперь они - "кочегары".)
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0
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