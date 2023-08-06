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Украина. Премьер лига
06 августа 2023, 22:07 | Обновлено 06 августа 2023, 22:29
671
0

Заря презентовала юбилейного новичка

Серб Петар Мичин стал 200-м игроком, дебютировавшим в УПЛ в рядах луганчан

06 августа 2023, 22:07 | Обновлено 06 августа 2023, 22:29
671
0
Заря презентовала юбилейного новичка
ФК Заря. Петар Мичин

В поединке с «Кривбассом» (3:1) первый матч в УПЛ провел 24-летний сербский полузащитник «Зари» Петар Мичин. Он стал 200-м игроком, дебютировавшим в чемпионатах Украины в рядах черно-бело-красных, в том числе 52-м – из дальнего зарубежья. Наибольшее количество новичков луганчане презентовали, если не принимать во внимание первый чемпионат, в сезонах 1995/96 – 21, 2006/17 – 16 и 1994/95 – 15.

К слову, больше игроков дебютировало в УПЛ только в четырех клубах – «Карпатах», запорожском «Металлурге», «Черноморце» и «Динамо».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Клубы, в которых дебютировало в УПЛ наибольшее количество игроков

Клуб

Дебютанты

Карпаты

238

Металлург З

237

Черноморец

220

Динамо

202

Заря

200

Металлист

193

Волынь

188

Таврия

188

Ворскла

180

Мариуполь

162

Шахтер

161

Кривбасс

160

Днепр

151

Металлург Д

150

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Источник Sport.ua
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