Заря презентовала юбилейного новичка

В поединке с «Кривбассом» (3:1) первый матч в УПЛ провел 24-летний сербский полузащитник «Зари» Петар Мичин. Он стал 200-м игроком, дебютировавшим в чемпионатах Украины в рядах черно-бело-красных, в том числе 52-м – из дальнего зарубежья. Наибольшее количество новичков луганчане презентовали, если не принимать во внимание первый чемпионат, в сезонах 1995/96 – 21, 2006/17 – 16 и 1994/95 – 15.

К слову, больше игроков дебютировало в УПЛ только в четырех клубах – «Карпатах», запорожском «Металлурге», «Черноморце» и «Динамо».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Клубы, в которых дебютировало в УПЛ наибольшее количество игроков