Заря презентовала юбилейного новичка
Серб Петар Мичин стал 200-м игроком, дебютировавшим в УПЛ в рядах луганчан
В поединке с «Кривбассом» (3:1) первый матч в УПЛ провел 24-летний сербский полузащитник «Зари» Петар Мичин. Он стал 200-м игроком, дебютировавшим в чемпионатах Украины в рядах черно-бело-красных, в том числе 52-м – из дальнего зарубежья. Наибольшее количество новичков луганчане презентовали, если не принимать во внимание первый чемпионат, в сезонах 1995/96 – 21, 2006/17 – 16 и 1994/95 – 15.
К слову, больше игроков дебютировало в УПЛ только в четырех клубах – «Карпатах», запорожском «Металлурге», «Черноморце» и «Динамо».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Клубы, в которых дебютировало в УПЛ наибольшее количество игроков
|
Клуб
|
Дебютанты
|
Карпаты
|
238
|
Металлург З
|
237
|
Черноморец
|
220
|
Динамо
|
202
|
Заря
|
200
|
Металлист
|
193
|
Волынь
|
188
|
Таврия
|
188
|
Ворскла
|
180
|
Мариуполь
|
162
|
Шахтер
|
161
|
Кривбасс
|
160
|
Днепр
|
151
|
Металлург Д
|
150
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