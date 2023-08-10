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  4. Ястремская не смогла выйти в парный финал турнира в Польше
WTA
10 августа 2023, 18:32 |
417
0

Ястремская не смогла выйти в парный финал турнира в Польше

Даяна и Анкита Райна уступили британскому тандему

10 августа 2023, 18:32 |
417
0
Ястремская не смогла выйти в парный финал турнира в Польше
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская завершила выступления на турнире WTA 125 в польских Козерках в парном разряде.

В матче 1/2 финала парного разряда украинка в дуэте с Анкитой Райной из Индии проиграла британскому тандему Найкта Бейнс / Майя Ламсден.

Козерки. 1/2 финала парного разряда
Даяна Ястремская / Анкита Райна – Найкта Бейнс / Майя Ламсден – 3:6, 3:6

Ранее Ястремская вышла в полуфинал в одиночном разряде.

Во втором полуфинале сыграют дуэты Катаржина Кава / Эликсан Лешемья и Анастасия Детюк / Анна Шишкова.

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Анкита Райна Даяна Ястремская Найкта Бейнс WTA Козерки Майя Ламсден
Источник Sport.ua
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