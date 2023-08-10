Ястремская не смогла выйти в парный финал турнира в Польше

Украинская теннисистка Даяна Ястремская завершила выступления на турнире WTA 125 в польских Козерках в парном разряде.

В матче 1/2 финала парного разряда украинка в дуэте с Анкитой Райной из Индии проиграла британскому тандему Найкта Бейнс / Майя Ламсден.

Козерки. 1/2 финала парного разряда

Даяна Ястремская / Анкита Райна – Найкта Бейнс / Майя Ламсден – 3:6, 3:6

Ранее Ястремская вышла в полуфинал в одиночном разряде.

Во втором полуфинале сыграют дуэты Катаржина Кава / Эликсан Лешемья и Анастасия Детюк / Анна Шишкова.