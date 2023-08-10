Ястремская пробилась в полуфинал турнира WTA 125 в Польше

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№149 WTA) пробилась в полуфинал на турнире WTA 125 в польских Козерках.

В матче 1/4 финала украинка переиграла третью сеяную Терезу Мартинцову из Чехии (№104 WTA).

Козерки. 1/4 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Тереза Мартинцова (Чехия) – 6:7(3), 6:2, 6:0

Это была четвертая встреча теннисисток, украинка выиграла впервые.

Победительница матча в следующем раунде сыграет против Зейнеп Сонмез из Турции (№193 WTA).