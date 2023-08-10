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WTA
10 августа 2023, 15:22 | Обновлено 10 августа 2023, 15:23
2131
6

Ястремская пробилась в полуфинал турнира WTA 125 в Польше

Даяна впервые обыграла Терезу Мартинцову из Чехии

10 августа 2023, 15:22 | Обновлено 10 августа 2023, 15:23
2131
6
Ястремская пробилась в полуфинал турнира WTA 125 в Польше
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№149 WTA) пробилась в полуфинал на турнире WTA 125 в польских Козерках.

В матче 1/4 финала украинка переиграла третью сеяную Терезу Мартинцову из Чехии (№104 WTA).

Козерки. 1/4 финала
Даяна Ястремская (Украина) – Тереза Мартинцова (Чехия) – 6:7(3), 6:2, 6:0

Это была четвертая встреча теннисисток, украинка выиграла впервые.

Победительница матча в следующем раунде сыграет против Зейнеп Сонмез из Турции (№193 WTA).

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Даяна Ястремская Тереза Мартинцова WTA Козерки
Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Sashamar
Найжахливіше, якщо Даяна почне думати, що фінал вже в її кишені. Мартінцова це ж ім'я, а тут якась майже ноунеймова турчанка. Почне так думати, там і залишиться.
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+8
Андрей Залищук
Даяно, це ти????
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+8
Alehandro
Встиг тільки на кінцівку і шось не зрозумів, що це з Мартінцовою трапилось? У неї травма була походу зустрічі чи з початку матчу так грала? Ще рік тому наче була в порядку, а тут якась нуляча - ледве рухається
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+3
sirjoga
З перемогою! "Брейк Даяни" настільки не грає ролі на результати сета, що уже можна збагатити українську мову цим крилатим виразом. Так він буде означати на перший погляд якусь значущу дію чи подію, яка в підсумку виявиться абсолютно марною. (Наприклад - Він вчився на відмінно і закінчив університет з червоним дипломом, але на працевлаштування це впливало як брейк Даяни.) 
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+2
Александр Ад
Даяночка молодець!Я вірив,що ти можешь!Головне зараз не розслабляйся.Доведі всім і самой собі,що всі твої невдачі в останній час,це тимчасове явище!Даешь 2 фінали!
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+1
Володимир Коваленко
nu i nu !
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+1
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