ФОТО. Чигринский провел первую тренировку после возвращения в Шахтер

Защитник Дмитрий Чигринский присоединился к «Шахтеру».

36-летний футболист провел первую тренировку после второго возвращения в ряды «горняков».



Чигринский – воспитанник Академии «Шахтера», за которую выступал с 15 лет. В составе первой команды дебютировал 19 июня 2004 года в матче чемпионата Украины с запорожским «Металлургом». Всего провел в составе «Шахтера» 189 матчей и забил 16 мячей. Вместе с «горняками» завоевал 14 трофеев: 7 титулов чемпиона Украины (2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 4 Кубка Украины (2004, 2008, 2012, 2013), 2 Суперкубка Украины (2009, 2014) и Кубок УЕФА (2009).

Отметим, что в 2010-м Чигринский вернулся в «Шахтер» после сезона, проведенного в «Барселоне».