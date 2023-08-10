ФОТО. Чигринский провел первую тренировку после возвращения в Шахтер
Дмитрий снова надел оранжево-черные цвета
Защитник Дмитрий Чигринский присоединился к «Шахтеру».
36-летний футболист провел первую тренировку после второго возвращения в ряды «горняков».
Чигринский – воспитанник Академии «Шахтера», за которую выступал с 15 лет. В составе первой команды дебютировал 19 июня 2004 года в матче чемпионата Украины с запорожским «Металлургом». Всего провел в составе «Шахтера» 189 матчей и забил 16 мячей. Вместе с «горняками» завоевал 14 трофеев: 7 титулов чемпиона Украины (2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 4 Кубка Украины (2004, 2008, 2012, 2013), 2 Суперкубка Украины (2009, 2014) и Кубок УЕФА (2009).
Отметим, что в 2010-м Чигринский вернулся в «Шахтер» после сезона, проведенного в «Барселоне».
👊 Перше тренування Дмитра Чигринського після повернення до «Шахтаря» ⚒— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 10, 2023
Дивіться, як «гірники» готуються до матчу з «Олександрією» 14 серпня.#Shakhtar #ШахтарОлександрія pic.twitter.com/KhhV7H5T3m
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