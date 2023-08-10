Известный украинский певец прокомментирует матч Арис – Динамо

Известный украинский певец Владимир Дантес прокомментирует матч «Арис» – «Динамо» на YouTube-канале столичного клуба.

«Всем привет, я Вова Дантес. Сегодня вместе с профессиональным комментаторам я буду комментировать матч «Динамо» против «Ариса». Заходите на официальный YouTube-канал «Динамо», смотрим, как наши ребята будут побеждать, болеем за них и качество приколы от меня 100% будут», – сказал певец.

Арис – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций

Прямая трансляция матча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций состоится в четверг, 10 августа, в 21:15 по Киеву.