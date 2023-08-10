Монфис назвал условие, при котором сыграет со Свитолиной в миксте
Муж украинки отложил это удовольствие на заключительный этап карьеры
Французский теннисист Гаэль Монфис выразил желание сыграть с Элиной Свитолиной в миксте.
– Вы с Элиной когда-нибудь обсуждали возможность сыграть микст на турнире Grand Slam, прежде чем завершить карьеру?
– А почему бы и нет? Знаете, почему бы не сыграть один раз в смешанном парном разряде? Но дело в том, что мне тяжело играть и в одиночном, и в парном разряде, понимаете.
Но я чувствую, что когда будет конец карьеры, я попробую сыграть в парном разряде. И надеюсь, что это будет не в следующем году (улыбается), – сказал Монфис.
Вчера муж Элины Свитолиной обыграл четвертую ракетку мира на Мастерсе в Торонто.
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