Монфис назвал условие, при котором сыграет со Свитолиной в миксте

Французский теннисист Гаэль Монфис выразил желание сыграть с Элиной Свитолиной в миксте.

– Вы с Элиной когда-нибудь обсуждали возможность сыграть микст на турнире Grand Slam, прежде чем завершить карьеру?

– А почему бы и нет? Знаете, почему бы не сыграть один раз в смешанном парном разряде? Но дело в том, что мне тяжело играть и в одиночном, и в парном разряде, понимаете.

Но я чувствую, что когда будет конец карьеры, я попробую сыграть в парном разряде. И надеюсь, что это будет не в следующем году (улыбается), – сказал Монфис.

Вчера муж Элины Свитолиной обыграл четвертую ракетку мира на Мастерсе в Торонто.