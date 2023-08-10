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10 августа 2023, 17:36 | Обновлено 10 августа 2023, 17:48
2615
0

Монфис назвал условие, при котором сыграет со Свитолиной в миксте

Муж украинки отложил это удовольствие на заключительный этап карьеры

10 августа 2023, 17:36 | Обновлено 10 августа 2023, 17:48
2615
0
Монфис назвал условие, при котором сыграет со Свитолиной в миксте
Инстаграм Гаэля Монфиса

Французский теннисист Гаэль Монфис выразил желание сыграть с Элиной Свитолиной в миксте.

– Вы с Элиной когда-нибудь обсуждали возможность сыграть микст на турнире Grand Slam, прежде чем завершить карьеру?
– А почему бы и нет? Знаете, почему бы не сыграть один раз в смешанном парном разряде? Но дело в том, что мне тяжело играть и в одиночном, и в парном разряде, понимаете.

Но я чувствую, что когда будет конец карьеры, я попробую сыграть в парном разряде. И надеюсь, что это будет не в следующем году (улыбается), – сказал Монфис.

Вчера муж Элины Свитолиной обыграл четвертую ракетку мира на Мастерсе в Торонто.

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Элина Свитолина ATP Торонто Гаэль Монфис
Источник ASAP text
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