Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. Мастерская сенсация. Монфис обыграл 4-ю ракетку мира в Торонто
ATP
10 августа 2023, 08:17 |
2159
2

ВИДЕО. Мастерская сенсация. Монфис обыграл 4-ю ракетку мира в Торонто

Гаэль в двух сетах выиграл у Стефаноса Циципаса

10 августа 2023, 08:17 |
2159
2
ВИДЕО. Мастерская сенсация. Монфис обыграл 4-ю ракетку мира в Торонто
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 276) вышел в 1/8 финала хардового турнира серии АТР 1000 в Торонто (Канада).

Во втором раунде Мастерса француз в двух сетах обыграл Стефаноса Циципаса (Греция, ATP 4) за 1 час и 26 минут.

АТР 1000 Торонто. Хард. 1/16 финала

Стефанос Циципас (Греция) [4] – Гаэль Монфис (Франция) – 4:6, 3:6

За матч Гаэль ни разу не отдал свою подачу.

Это была 4-я встреча теннисистов. Счет стал равным, 2:2.

В третьем раунде турнира в Торонто Монфис сыграет против Александара Вукича.

По теме:
15-я победа подряд. Алькарас обыграл американца на старте Мастерса в Канаде
Раонич обыграл 10-ю ракетку мира в Торонто, несмотря на спорный эпизод
ВИДЕО. Hotshots. Муж Свитолиной обыграл 29-ю ракетку на Мастерсе в Канаде
Гаэль Монфис Стефанос Циципас ATP Торонто
Источник Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продало Леднева в Днепр-1
Футбол | 09 августа 2023, 18:20 19
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продало Леднева в Днепр-1
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продало Леднева в Днепр-1

Хавбек подписал с «Днепром-1» полноценный контракт

Пойдут за Лопетеги? 4 тренера, которых, видимо, уволят по ходу АПЛ-2023/24
Футбол | 09 августа 2023, 11:42 9
Пойдут за Лопетеги? 4 тренера, которых, видимо, уволят по ходу АПЛ-2023/24
Пойдут за Лопетеги? 4 тренера, которых, видимо, уволят по ходу АПЛ-2023/24

Аргументированная попытка заглянуть в будущее от Алексея Сливченко…

Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Леоненко, что ты сделал для Украины?»
Футбол | 09.08.2023, 17:15
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Леоненко, что ты сделал для Украины?»
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Леоненко, что ты сделал для Украины?»
ВИДЕО. Растерзанная Поворознюком учительница. Новое расследование Гордона
Футбол | 10.08.2023, 06:15
ВИДЕО. Растерзанная Поворознюком учительница. Новое расследование Гордона
ВИДЕО. Растерзанная Поворознюком учительница. Новое расследование Гордона
Надежда Киченок выбыла из Монреаля. С ее обидчицами встретится Людмила
Теннис | 10.08.2023, 02:35
Надежда Киченок выбыла из Монреаля. С ее обидчицами встретится Людмила
Надежда Киченок выбыла из Монреаля. С ее обидчицами встретится Людмила
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Володимир Коваленко
WIFE did training !
Ответить
+1
Александр Науменко
Козак!
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Цуренко снялась с большого турнира в Монреале
Цуренко снялась с большого турнира в Монреале
08.08.2023, 22:29 7
Теннис
Витя, пора домой
Витя, пора домой
09.08.2023, 22:20 37
Футбол
Рекорд мирового сезона. Украинец выиграл золото ЧЕ-2023 U20 в метании диска
Рекорд мирового сезона. Украинец выиграл золото ЧЕ-2023 U20 в метании диска
08.08.2023, 21:05 8
Другие виды
ВИДЕО. Hotshots. Муж Свитолиной обыграл 29-ю ракетку на Мастерсе в Канаде
ВИДЕО. Hotshots. Муж Свитолиной обыграл 29-ю ракетку на Мастерсе в Канаде
08.08.2023, 10:06 1
Теннис
СТИВЕНСОН – Ломаченко: «Ты такой же трус, как и все»
СТИВЕНСОН – Ломаченко: «Ты такой же трус, как и все»
09.08.2023, 03:33 13
Бокс
Гюндоган может покинуть Барселону в конце недели
Гюндоган может покинуть Барселону в конце недели
09.08.2023, 17:33 2
Футбол
Источник: Неймар станет одноклубником Мудрика
Источник: Неймар станет одноклубником Мудрика
08.08.2023, 10:36 15
Футбол
10 лет назад Шахтер осуществил самый дорогой входящий трансфер в истории
10 лет назад Шахтер осуществил самый дорогой входящий трансфер в истории
08.08.2023, 21:16 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем