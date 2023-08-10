ВИДЕО. Мастерская сенсация. Монфис обыграл 4-ю ракетку мира в Торонто
Гаэль в двух сетах выиграл у Стефаноса Циципаса
Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 276) вышел в 1/8 финала хардового турнира серии АТР 1000 в Торонто (Канада).
Во втором раунде Мастерса француз в двух сетах обыграл Стефаноса Циципаса (Греция, ATP 4) за 1 час и 26 минут.
АТР 1000 Торонто. Хард. 1/16 финала
Стефанос Циципас (Греция) [4] – Гаэль Монфис (Франция) – 4:6, 3:6
За матч Гаэль ни разу не отдал свою подачу.
Это была 4-я встреча теннисистов. Счет стал равным, 2:2.
В третьем раунде турнира в Торонто Монфис сыграет против Александара Вукича.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хавбек подписал с «Днепром-1» полноценный контракт
Аргументированная попытка заглянуть в будущее от Алексея Сливченко…