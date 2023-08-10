ВИДЕО. Мастерская сенсация. Монфис обыграл 4-ю ракетку мира в Торонто

Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 276) вышел в 1/8 финала хардового турнира серии АТР 1000 в Торонто (Канада).

Во втором раунде Мастерса француз в двух сетах обыграл Стефаноса Циципаса (Греция, ATP 4) за 1 час и 26 минут.

АТР 1000 Торонто. Хард. 1/16 финала

Стефанос Циципас (Греция) [4] – Гаэль Монфис (Франция) – 4:6, 3:6

За матч Гаэль ни разу не отдал свою подачу.

Это была 4-я встреча теннисистов. Счет стал равным, 2:2.

В третьем раунде турнира в Торонто Монфис сыграет против Александара Вукича.