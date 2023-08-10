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  4. Гаэль МОНФИС: «Надеюсь, что дочка займется не теннисом»
ATP
10 августа 2023, 16:12 | Обновлено 10 августа 2023, 17:51
2108
2

Гаэль МОНФИС: «Надеюсь, что дочка займется не теннисом»

Французский теннисист не против, чтобы Скай взяла в руки мяч, но лучше из другого вида спорта

10 августа 2023, 16:12 | Обновлено 10 августа 2023, 17:51
2108
2
Гаэль МОНФИС: «Надеюсь, что дочка займется не теннисом»
Инстаграм Гаэля Монфиса

Французский теннисист Гаэль Монфис рассказал, хочет ли, чтобы его дочь стала профессиональной теннисисткой.

– Когда ваша дочь подрастет, хотели бы вы, чтобы она взяла в руки теннисную ракетку и попыталась сделать профессиональную карьеру?
– Честно говоря, она будет делать все, что захочет. Но в глубине души я надеюсь, что она займется не теннисом: гольфом, футболом, баскетболом.

Но если она хочет играть в теннис, она будет играть в теннис. Но внутри, если честно, я бы хотел, чтобы она попробовала себя в другом виде спорта. Но пусть делает все, что захочет, – сказал Монфис.

Вчера муж Элины Свитолиной обыграл четвертую ракетку мира на Мастерсе в Торонто.

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ATP Торонто Гаэль Монфис Скай Монфис Элина Свитолина
Источник ASAP text
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