Гаэль МОНФИС: «Надеюсь, что дочка займется не теннисом»
Французский теннисист не против, чтобы Скай взяла в руки мяч, но лучше из другого вида спорта
Французский теннисист Гаэль Монфис рассказал, хочет ли, чтобы его дочь стала профессиональной теннисисткой.
– Когда ваша дочь подрастет, хотели бы вы, чтобы она взяла в руки теннисную ракетку и попыталась сделать профессиональную карьеру?
– Честно говоря, она будет делать все, что захочет. Но в глубине души я надеюсь, что она займется не теннисом: гольфом, футболом, баскетболом.
Но если она хочет играть в теннис, она будет играть в теннис. Но внутри, если честно, я бы хотел, чтобы она попробовала себя в другом виде спорта. Но пусть делает все, что захочет, – сказал Монфис.
Вчера муж Элины Свитолиной обыграл четвертую ракетку мира на Мастерсе в Торонто.
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