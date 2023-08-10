Гаэль МОНФИС: «Надеюсь, что дочка займется не теннисом»

Французский теннисист Гаэль Монфис рассказал, хочет ли, чтобы его дочь стала профессиональной теннисисткой.

– Когда ваша дочь подрастет, хотели бы вы, чтобы она взяла в руки теннисную ракетку и попыталась сделать профессиональную карьеру?

– Честно говоря, она будет делать все, что захочет. Но в глубине души я надеюсь, что она займется не теннисом: гольфом, футболом, баскетболом.

Но если она хочет играть в теннис, она будет играть в теннис. Но внутри, если честно, я бы хотел, чтобы она попробовала себя в другом виде спорта. Но пусть делает все, что захочет, – сказал Монфис.

Вчера муж Элины Свитолиной обыграл четвертую ракетку мира на Мастерсе в Торонто.