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Лига Европы
10 августа 2023, 15:30 |
1031
1

Славия: чешский Клопп, украинский след, тотальный футбол

Все, что нужно знать о сопернике «Днепра-1» в квалификации Лиги Европы

10 августа 2023, 15:30 |
1031
1
Славия: чешский Клопп, украинский след, тотальный футбол
ФК Славия Прага

В третьем квалификационном раунде Лиги Европы вице-чемпион Украины «Днепр-1» встретится с вице-чемпионом Чехии – «Славией». В отличие от днепрян, пражский клуб – завсегдатай еврокубковых турниров. Так что команде Кучера точно не будет легко в этом противостоянии. Те, кто называл именно нашу команду фаворитом в схватке, немного поспешили, ибо в последние годы «красно-белые» небезосновательно считаются серьезной боевой единицей не только по меркам внутреннего чемпионата, но и евроарены.

***

«Славия» – один из двух (наряду с заклятыми земляками из «Спарты») китов чешского футбола. Дерби «S» – («Славия» – «Спарта») – самое огненное и самое знаковое противостояние в чемпионате Чехии за всю его историю.

В минувшем сезоне именно два пражских гранда боролись за золотые награды первенства. Победителя состязаний пришлось определять по «фотофинишу»: обе команды набрали одинаковое количество турнирных баллов, посему чемпиона пришлось определять по дополнительным критериям. Так как преимущество в личных встречах было за «спартанцами», они и стали чемпионами Чехии сезона 2022/2023. Кстати, впервые за последние девять лет.

«Славия» довольствовалась статусом вице-чемпиона. Однако подсластить горечь неудачи «красно-белым» в прошлом сезоне все-таки удалось: они стали обладателями Кубка Чехии. В финале они победили все ту же «Спарту» – 2:0.

***

Начинать рассказывать о команде принято с футболистов, с главных звезд. Но в данном случае необходимо сделать исключение – уж слишком оригинальным и харизматичным является наставник пражских «красно-белых».

Индржиха Трпишовского на Родине называют одним из самых перспективных тренеров нового поколения. Не исключено, что в обозримом будущем именно он возглавит национальную сборную.

Getty Images/Global Images Ukraine. Индржих Трпишовский

Хотя сам Индржих мечтает о «Манчестер Юнайтед», болельщиком которого является с детства.

«Чешский Клопп» по сути является «чешским Моуринью»: как и «Особенный», Трпишовский никогда не играл профессионально в футбол. Но об «игре миллионов» знает, без преувеличения, все.

Свой путь наверх Индржих начал с глубин чешского футбола: возглавлял малоизвестные даже по тамошним меркам коллективы. Но фактически на каждом рабочем месте сумел достигнуть результата. И его пригласили в элитный дивизион.

Сначала был «Слован» из Либереца. Затем, с 2017 года, в карьере Трпишовски появилась «Славия». С тех пор они вместе.

За это время молодой тренер сумел по три раза выиграть со своими подопечными чемпионат и Кубок страны.

Его сватали во многие зарубежные клубы (в том числе и украинские), но он пока что остается верен «Славии». По словам 47-летнего наставника, после «Славии» он намерен взять тайм-аут, ибо работает без отдыха уже 23 года.

Трпишовский – яркий апологет тотального футбола. Он требует от своих подопечных, в первую очередь, универсализма. К примеру, номинальный центрбек Голеш при необходимости может сыграть и в опорной зоне, и на месте правого линейного. Еще большим универсализмом отличается полузащитник Оскар.

Футбол «Славии» – это доминирование, владение мячом и высокий прессинг. В лучших матчах «Славия» Трпишовского напоминает «Ливерпуль». Отсюда и сравнение с Клоппом.

Хотя сравнивают не только из-за манеры игры команд. Чех, как и немец, умеет раскрывать футболистов, находить им новые амплуа.

Благодаря умному, тотальному футболу «Славии» удалось пошуметь и на евроарене. В частности, в 2019-м, когда пражане пробились в четвертьфинал Лиги Европы, где уступили «Челси». А до этого, в 1/8 финала, переиграли гегемона ЛЕ – «Севилью».

***

Тпришовский – приверженец атакующей модели – 3-4-3, где защитники играют в линию. По такой игровой схеме «Славия» играла и в прошлом сезоне, начала и нынешний.

После трех туров в чемпионате Чехии подопечные Трпишовского имеют максимум очков, однако занимают второе место (после «Спарты»), уступая по разнице забитых и пропущенных мячей.

В межсезонье «Славия» потеряла основного левого защитника Юрасека. Ну, как потеряла: продала в «Бенфику» за 14 миллионов евро. Наверняка поклонникам «красно-белых» стоит сожалеть и об уходе из команды форварда Олайинка, ушедшего в «Црвену Звезду».

Однако в нынешнее межсезонье пражский коллектив сумел и усилиться. Приобрели у «Сигмы» форварда Читила – за 600 тысяч евро. В качестве свободного агента в клуб пришел из «Мольде» центрбек Шиньян. А вот за нападающего Тиджани и полузащитника Валлема «Славия» заплатила почти три миллиона евро.

Лидерами команды являются голкипер Коларж (хотя есть и еще один хороший вратарь Мандоус), центрбеки Голес и Вичек, универсальный «солдат» Оскар, правый вингер Масопуст, атакующий полузащитник Лингр (самый дорогостоящий по версии портала Transfermarkt: четыре млн евро), форвард Юречка.

ФК Славия Прага. Ондржей Лингр

***

Есть в составе «Славии» и украинские футболисты. Уже не первый сезон цвета пражского клуба защищает центральный защитник Тарас Качараба, являющийся кандидатом в национальную сборную Украины. В позапрошлом чемпионате Тарас был безоговорочным игроком основы. В прошлом сезоне он тоже сыграл немало (29 матчей), но статус основного игрока потерял.

«Красно-белым» принадлежит и контракт еще одного украинца – защитника нашей молодежки Максима Таловерова. Первую часть сезона он провел в аренде в «Словане», а вторую – в ЛАСК. Его соглашение со «Славией» рассчитано до лета 2026 года. Но не исключено, что уже в ближайшее время пражане продадут Таловерова: на него есть серьезный спрос.

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Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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Gargantua
Масопуста помню.
за Яблонец играл. очень хороший игрок.
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