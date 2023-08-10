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  4. Славия проведет акцию в поддержку Украины перед матчем с Днепром-1
Лига Европы
10 августа 2023, 15:48 |
264
0

Славия проведет акцию в поддержку Украины перед матчем с Днепром-1

Пражский клуб поддерживает украинцев после вторжения российских войск

10 августа 2023, 15:48 |
264
0
Славия проведет акцию в поддержку Украины перед матчем с Днепром-1
СК Днепр-1

Первому матчу «Днепра-1» и «Славии» будет предшествовать специальная акция в поддержку Украины. Игроки обеих команд выйдут в специально изготовленных футболках с надписью Stand with Ukraine, а затем еще и развернут баннер с таким же предложением. Эта акция была утверждена на утреннем совещании официальных лиц и представителей команд.

Также согласовали цвета формы, в которых сыграют соперники. «Днепр-1» выйдет в синей форме (вратарь – в зеленом), «Славия» сыграет в красной (вратарь – в желтом).

Славия Прага – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Отметим, что «Славия» после вторжения российских войск в Украину начала помогать украинцам во всех сферах. К этому присоединились сотрудники, игроки, болельщики и партнеры клуба. Клуб из Праги помогал размещать беженцев, также помогал им с визами, страховкой и медицинской помощью. «Славия» вместе с другими европейскими клубами присоединилась к проекту European Football Powers Up Ukraine, инициированному EFDN и донецким Шахтером, подарив пять генераторов для обеспечения электроэнергией гуманитарного центра во Львове и других общественных объектов по всей стране. На благотворительных аукционах команда собрала сотни тысяч чешских крон на различные нужды украинцев.

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Лига Европы Славия Прага Днепр-1 Славия - Днепр-1
Источник ФК Славия
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