ФОТО. Известно, в какой форме Динамо сыграет против Ариса в Греции

10 августа на стадионе имени Клеантиса Викилидиса в Салониках состоится первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций между греческим «Арисом» и киевским «Динамо».

Утром в день игры на арене будущего поединка прошло совещание с участием официальных лиц, задействованных в его организации и проведении. Среди прочих вопросов было утверждено, в каких цветах сыграют сегодняшние соперники.

Арис – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций

Динамовцы будут одеты в форму бело-голубого цвета, вратарь – в зеленом. Хозяева будут в экипировке черного цвета с желтыми вставками, вратарь – в голубом.

Стартовый свисток в матче «Арис» – «Динамо» прозвучит в 21:15.