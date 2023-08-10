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  4. ФОТО. Известно, в какой форме Динамо сыграет против Ариса в Греции
Лига конференций
10 августа 2023, 15:09 |
821
2

ФОТО. Известно, в какой форме Динамо сыграет против Ариса в Греции

Матч начнется в 21:15 по Киеву

10 августа 2023, 15:09 |
821
2
ФОТО. Известно, в какой форме Динамо сыграет против Ариса в Греции
ФК Динамо Киев

10 августа на стадионе имени Клеантиса Викилидиса в Салониках состоится первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций между греческим «Арисом» и киевским «Динамо».

Утром в день игры на арене будущего поединка прошло совещание с участием официальных лиц, задействованных в его организации и проведении. Среди прочих вопросов было утверждено, в каких цветах сыграют сегодняшние соперники.

Арис – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций

Динамовцы будут одеты в форму бело-голубого цвета, вратарь – в зеленом. Хозяева будут в экипировке черного цвета с желтыми вставками, вратарь – в голубом.

Стартовый свисток в матче «Арис» – «Динамо» прозвучит в 21:15.

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игровая форма Динамо Киев Арис Салоники Лига конференций Арис - Динамо
Источник ФК Динамо Киев
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Fair Play
Головне, щоб були в формі,а колір,то таке...
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+1
Galex
Не отруїлися, поспали?  Головне якого кольору будуть бутсіхвали.
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