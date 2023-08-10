ФОТО. Известно, в какой форме Динамо сыграет против Ариса в Греции
Матч начнется в 21:15 по Киеву
10 августа на стадионе имени Клеантиса Викилидиса в Салониках состоится первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций между греческим «Арисом» и киевским «Динамо».
Утром в день игры на арене будущего поединка прошло совещание с участием официальных лиц, задействованных в его организации и проведении. Среди прочих вопросов было утверждено, в каких цветах сыграют сегодняшние соперники.
Арис – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
Динамовцы будут одеты в форму бело-голубого цвета, вратарь – в зеленом. Хозяева будут в экипировке черного цвета с желтыми вставками, вратарь – в голубом.
Стартовый свисток в матче «Арис» – «Динамо» прозвучит в 21:15.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Все, что нужно знать о сопернике «Днепра-1» в квалификации Лиги Европы
Украинский полузащитник готов покинуть «Марсель»