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Украина. Первая лига
10 августа 2023, 14:40 | Обновлено 10 августа 2023, 14:43
81
0

Лебеденко и еще 2 игрока Виктории рискуют пропустить матч с Кремнем

Команда Анатолия Бессмертного никак не может сыграть оптимальным составом

10 августа 2023, 14:40 | Обновлено 10 августа 2023, 14:43
81
0
Лебеденко и еще 2 игрока Виктории рискуют пропустить матч с Кремнем
ФК Виктория. Анатолий Бессмертный

Как стало известно Sport.ua, велика вероятность того, что в пятничном матче в Кременчуге «Виктории» не помогут сразу три полузащитника. Богдан Мышенко продолжает восстанавливаться после травмы, полученной еще на сборах. Алексей Савченко повредился, выйдя на замену в матче 1-го тура чемпионата с «Мариуполем». А Александр Лебеденко угодил в лазарет после одной из тренировок перед кубковой игрой с «Дружбой».

Кроме того, из-за прямой красной карточки в Кубке второй матч подряд в чемпионате пропустит левый защитник «Виктории» Дмитрий Ульянов.

А вот с нападающим Ярославом Галенко, который из-за рассечения головы вынужден был замениться все в том же поединке Кубка Украины в Кагарлыке, все хорошо. Он уже тренируется в общей группе и готовится сыграть с «Кремнем».

Кроме того, в среду «Виктория» дозаявила креативного хавбека Антона Байдала, последним клубом которого был «Минай» (12 матчей в минувшем сезоне УПЛ). Игра в Кременчуге может стать для него дебютной в составе «Виктории» и вообще в Первой лиге.

Напомним, «Виктория» стартовала в чемпионате с двух ничьих. Сначала команда Анатолия Бессмертного в Борисполе поделила очки с «Мариуполем» (0:0), а затем дома разошлась боевым миром с «Металлургом» (1:1).

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Первая лига Украины Виктория Николаевка Анатолий Бессмертный Александр Лебеденко Богдан Мышенко Алексей Савченко Ярослав Галенко инсайд
Источник Sport.ua
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