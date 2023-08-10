Лебеденко и еще 2 игрока Виктории рискуют пропустить матч с Кремнем

Как стало известно Sport.ua, велика вероятность того, что в пятничном матче в Кременчуге «Виктории» не помогут сразу три полузащитника. Богдан Мышенко продолжает восстанавливаться после травмы, полученной еще на сборах. Алексей Савченко повредился, выйдя на замену в матче 1-го тура чемпионата с «Мариуполем». А Александр Лебеденко угодил в лазарет после одной из тренировок перед кубковой игрой с «Дружбой».

Кроме того, из-за прямой красной карточки в Кубке второй матч подряд в чемпионате пропустит левый защитник «Виктории» Дмитрий Ульянов.

А вот с нападающим Ярославом Галенко, который из-за рассечения головы вынужден был замениться все в том же поединке Кубка Украины в Кагарлыке, все хорошо. Он уже тренируется в общей группе и готовится сыграть с «Кремнем».

Кроме того, в среду «Виктория» дозаявила креативного хавбека Антона Байдала, последним клубом которого был «Минай» (12 матчей в минувшем сезоне УПЛ). Игра в Кременчуге может стать для него дебютной в составе «Виктории» и вообще в Первой лиге.

Напомним, «Виктория» стартовала в чемпионате с двух ничьих. Сначала команда Анатолия Бессмертного в Борисполе поделила очки с «Мариуполем» (0:0), а затем дома разошлась боевым миром с «Металлургом» (1:1).