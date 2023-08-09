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Украина. Первая лига
09 августа 2023, 21:02 | Обновлено 09 августа 2023, 21:50
443
0

Мышенко рассказал, почему никак не дебютирует за Викторию

Экс-игрок «Львова» пропустил первые три матча своей новой команды в сезоне

09 августа 2023, 21:02 | Обновлено 09 августа 2023, 21:50
443
0
Мышенко рассказал, почему никак не дебютирует за Викторию

Полузащитник Богдан Мышенко в межсезонье перешел из «Львова» в «Викторию», подписав с сумским клубом годичный контракт. Однако ни в первом, ни во втором туре Первой лиги, ни в матче второго предварительного раунда Кубка Украины футболист не попал в заявку сумской команды.

О том, почему откладывается дебют в «Виктории», корреспондент Sport.ua решил спросить у самого Мышенко.

«Первые матчи пропустил из-за повреждения, — рассказал 28-летний хавбек. — В последней игре на сборах, со «Звягелем», получил мышечную травму. Сейчас реабилитация уже на финальной стадии. В ближайшие дни буду в общей группе».

В минувшем сезоне Мышенко, способный сыграть на любой позиции в атакующей линии, провел за «Львов» 19 матчей в УПЛ. Ранее воспитанник полтавского футбола выступал за донецкий «Металлург», молдавский «Милсами», «Десну», тбилисское «Динамо», белорусское «Торпедо-БелАЗ», «Александрию» и еще один клуб из Беларуси — «Гомель».

«Виктория» в своем дебютном сезоне в Первой лиге стартовала с двух ничьих. Сначала сумчане в Борисполе поделили очки с «Мариуполем» (0:0), а затем дома разошлись боевым миром с «Металлургом» (1:1). В Кубке Украины команда Анатолия Бессмертного преодолела первый барьер, обыграв на выезде второлиговую «Дружбу» (2:1).

В пятницу, 11 августа, в 3-м туре Первой лиги «Виктория» встретится в Кременчуге с «Кремнем».

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Богдан Мышенко
Источник Sport.ua
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