Уже все готово. Бенфика вскоре объявит о трансфере Трубина

Португальская «Бенфика» намерена в ближайшие часы объявить о переходе из донецкого «Шахтера» голкипера Анатолия Трубина.

Сообщается, что к представлению 22-летнего уроженца Донецка в качестве игрока «орлов» уже все готово – клубы уладили между собой все детали перехода вратаря.

Напомним, ранее была информация, что «Бенфика» заплатит «Шахтеру» за Трубина 10 млн евро. Также «горняки» получат право на бонусную выплату в размере 1 млн евро и 40% от последующего трансфера игрока.

Как известно, Анатолий Трубин еще в понедельник, 7 августа, прибыл в Лиссабон.

Трубин в предыдущем сезоне-2022/2023 провел за донецкий «Шахтер» во всех турнирах 38 матчей, пропустил 40 голов, 14 встреч он завершил «на ноль».