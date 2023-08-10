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Португалия
10 августа 2023, 14:14 | Обновлено 10 августа 2023, 14:19
847
0

Уже все готово. Бенфика вскоре объявит о трансфере Трубина

Лиссабонцы завершают подписание украинского голкипера

10 августа 2023, 14:14 | Обновлено 10 августа 2023, 14:19
847
0
Уже все готово. Бенфика вскоре объявит о трансфере Трубина
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Португальская «Бенфика» намерена в ближайшие часы объявить о переходе из донецкого «Шахтера» голкипера Анатолия Трубина.

Сообщается, что к представлению 22-летнего уроженца Донецка в качестве игрока «орлов» уже все готово – клубы уладили между собой все детали перехода вратаря.

Напомним, ранее была информация, что «Бенфика» заплатит «Шахтеру» за Трубина 10 млн евро. Также «горняки» получат право на бонусную выплату в размере 1 млн евро и 40% от последующего трансфера игрока.

Как известно, Анатолий Трубин еще в понедельник, 7 августа, прибыл в Лиссабон.

Трубин в предыдущем сезоне-2022/2023 провел за донецкий «Шахтер» во всех турнирах 38 матчей, пропустил 40 голов, 14 встреч он завершил «на ноль».

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Анатолий Трубин трансферы трансферы УПЛ Бенфика Шахтер Донецк
Источник O Jogo
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