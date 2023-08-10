Экс-игрок Днепра-1: «Украинцам нельзя уступать Славии в силовой борьбе»
Андрей Дилай – о первой встрече команды Александра Кучера с пражанами
Сегодня, 10 августа, в квалификационном раунде Лиги Европы футболисты «Днепра-1» будут выяснять отношения в Праге с местной «Славией».
В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший игрок «Днепра» Андрей Дилай поделился своими ожиданиями от противостояния в столице Чехии.
– Конечно, все мы ждали более удачного выступления от днепрян в отборе Лиги чемпионов, – говорит Андрей Дилай. – Но греческий «Панатинаикос» оказался не по «зубам». Теперь подопечным Александра Кучера важно не оконфузиться в баталиях со «Славией» – во втором по престижности континентальном турнире.
– Но к этому поединку «Днепр-1» подходит с серьезной потерей: лучший бомбардир Артем Довбик перешел в испанскую «Жирону».
– Хотя Артем и много забивал в УПЛ, однако на международной арене, несмотря на впечатляющую антропометрию, был не заметен. Довбик из тех нападающих, которые зависимы от партнеров, а в еврокубках соперники значительно сильнее, чем в Украине и поэтому у него часто ничего не получалось. Не надо делать трагедии из перехода Артема, его смогут заменить на острие атаки Третьяков, Гуцуляк или последний летний новичок – Филиппов, если его успели заявить на Лигу Европы.
Меня больше беспокоит то, что вчерашнюю предматчевую тренировку пропустил ключевой полузащитник Пихаленок. Потому что в поединках с «Панатинаикосом» уже была возможность убедиться, что «Днепр-1» с Пихаленком и без – это большая разница.
– Сегодняшний оппонент днепрян славится бойцовским характером, желанием навязывать сопернику силовую борьбу, умением искать кратчайший путь к воротам визави. Чем может ответить «Днепр-1»?
– Надо дорожить мячом и не допускать ошибок при высоком прессинге пражан. Ну и главное - не проигрывать в единоборствах, сохранять концентрацию при массированном наступлении хозяев. Думаю, у днепрян было достаточно времени, чтобы определиться с сильными и слабыми местами в «Славии».
– Кто, по вашему мнению, в Праге окажется сильнее?
– Склоняюсь к тому, что будет подписано мирное соглашение, и судьба пропуска в следующий раунд решится в повторном матче в Кошице.
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