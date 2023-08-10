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Украина. Премьер лига
10 августа 2023, 12:36 | Обновлено 10 августа 2023, 12:52
312
0

Юрий ВЕРНИДУБ: «Одно дело, когда проигрываешь в равной борьбе...»

Наставник «Кривбасса» – о судейском факторе и целях на Кубок страны

10 августа 2023, 12:36 | Обновлено 10 августа 2023, 12:52
312
0
Юрий ВЕРНИДУБ: «Одно дело, когда проигрываешь в равной борьбе...»
ФК Кривбасс Кривой Рог. Юрий Вернидуб

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб дал оценку действиям арбитров в матчах команды в начале сезона-2023/2024, оценил уровень чемпионата в целом и рассказал о планах коллектива на розыгрыш Кубка страны.

– Первый матч в чемпионате (против «Александрии» (0:1). – прим. Sport.ua) имел негативный привкус не из-за футбольных факторов. Как и год назад, действия арбитра вызвали у вас возмущение. Почему это происходит, по вашему мнению?

– Я не знаю. Потому что если послушать тех, кто что-то рассказывает, то Вернидуб не любит проигрывать, поэтому он всегда недоволен судейством. И это нормально: потому что я действительно недоволен и не хочу проигрывать. Но когда ты проигрываешь с помощью людей, которые решают твою судьбу, там пенальти не поставили, там еще что-то. Если нет там пенальти и ты думаешь, что это симуляция, то ты как рефери должен остановить игру, поставить свободный удар в сторону «Кривбасса» и дать желтую карточку тому же Хомченовскому. И не было бы тогда этого удаления.

Но когда читаешь того же опытного рефери Мирослава Ступара, который говорит, что там был пенальти и это конкретная ошибка судьи, то что тут можно говорить? Я не думаю, что это была ошибка. Это могло произойти с молодым арбитром, но когда судит опытный и постоянно какие-то моменты пропускает (там не увидел, там недосмотрел), то это меня смущает. Я не хочу на эту тему много говорить, потому что конечно же я недоволен. Одно дело, когда ты проигрываешь в равной борьбе, другое, когда есть посторонние факторы. Если мы проигрываем в равной борьбе, то я всегда это признаю. А когда я вижу, что идет полная доминация человека, который работает на этой игре и делает все, чтобы не дать использовать свой шанс для «Кривбасса» – это уже другая история. Единственное, чего я хочу, чтобы судьи судили то, что они видят, а не то, что они хотят.

Потом они говорят: извините, я не увидел. Но эти извинения уже ни к чему. Судьба любого тренера зависит от этих людей. И почему-то они могут позволить себе использовать эти моменты для того, чтобы этот же тренер покинул команду и его уволили. А почему судья может ошибиться и пропустить 1-2 игры? Так увольняйте и этих арбитров. Тогда им будет понятно, что эта ошибка будет стоить им дальнейшей работы. Вот и все.

– По вашим ощущениям, по качеству футбола нынешний чемпионат будет сильнее предыдущего?

– Трудно сказать. Он будет сильнее, если наши клубы, которые попали в еврокубки, неплохо пройдут этот путь. Особенно те команды, которые будут в группе. Тогда можно сказать, что мы растем. Если же там ничего не получим, это будет больше похоже на то, что уровень чемпионата немножко падает.

– В этом году возобновляется розыгрыш Кубка Украины. Какие в целом задачи руководство очертило перед вами в обоих турнирах?

– Я не знаю, как это правильно сказать, но я для себя ставлю всегда самые высокие планки. В чемпионате занять место как можно выше, чтобы в каждой игре добывать максимальный результат. В Кубке Украины – также. Если мы не будем ставить себе таких задач, то какой смысл этого труда? За что бороться команде? Чтобы не вылететь? Мы этот этап уже прошли. Из года в год нужно ставить все более высокие цели и сделать все, чтобы ребята росли как профессионалы, а мы с тренерским штабом также повышали свое мастерство. Самое главное, чтобы мы достигали результатов. Думаю, этого хочет и наше руководство, и президент клуба.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Юрий Вернидуб
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