ВИДЕО. Про критику и менталитет. Интервью Зинченко Фердинанду, 2-я часть

Не так давно защитник лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко дал обширное видеоинтервью легенде английского футбола Рио Фердинанду.

Во второй части беседы Зинченко рассказал о самом сложном сопернике, а также своих слабостях и ошибках.

Напомним, в первой части разговора речь шла о тренерских методах Пепа Гвардиолы и Микеля Артеты. Также Зинченко вспомнил свои первые сезоны в составе «Манчестер Сити».