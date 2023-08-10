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Англия
10 августа 2023, 12:16 | Обновлено 10 августа 2023, 13:26
260
0

ВИДЕО. Про критику и менталитет. Интервью Зинченко Фердинанду, 2-я часть

Украинский защитник «Арсенала» обстоятельно пообщался с легендой английского футбола

10 августа 2023, 12:16 | Обновлено 10 августа 2023, 13:26
260
0
ВИДЕО. Про критику и менталитет. Интервью Зинченко Фердинанду, 2-я часть
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Не так давно защитник лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко дал обширное видеоинтервью легенде английского футбола Рио Фердинанду.

Во второй части беседы Зинченко рассказал о самом сложном сопернике, а также своих слабостях и ошибках.

Напомним, в первой части разговора речь шла о тренерских методах Пепа Гвардиолы и Микеля Артеты. Также Зинченко вспомнил свои первые сезоны в составе «Манчестер Сити».

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Александр Зинченко видео Рио Фердинанд
Источник Sport.ua
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