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  4. ВИДЕО. О Гвардиоле, Артете и Арсенале. Большое интервью Зинченко Фердинанду
Англия
08 августа 2023, 18:45 |
591
0

ВИДЕО. О Гвардиоле, Артете и Арсенале. Большое интервью Зинченко Фердинанду

Защитник «Арсенала» пообщался с легендой английского футбола

08 августа 2023, 18:45 |
591
0
ВИДЕО. О Гвардиоле, Артете и Арсенале. Большое интервью Зинченко Фердинанду
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Недавно защитник лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко дал большое интервью легенде английского футбола, Рио Фердинанду.

В нем украинец рассказал о тренерских методах Пепа Гвардиолы и Микеля Артеты, вспомнил свои первые сезоны в составе «Манчестер Сити», рассказал о выступлении за лондонский «Арсенал» и о том, как реагирует на критику.

Напомним, 5 августа в Лондоне состоялся благотворительный матч Game4Ukraine, одним из организаторов которого был Зинченко. Матч завершился вничью 2:2.

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Источник Sport.ua
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