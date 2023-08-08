ВИДЕО. О Гвардиоле, Артете и Арсенале. Большое интервью Зинченко Фердинанду

Недавно защитник лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко дал большое интервью легенде английского футбола, Рио Фердинанду.

В нем украинец рассказал о тренерских методах Пепа Гвардиолы и Микеля Артеты, вспомнил свои первые сезоны в составе «Манчестер Сити», рассказал о выступлении за лондонский «Арсенал» и о том, как реагирует на критику.

Напомним, 5 августа в Лондоне состоялся благотворительный матч Game4Ukraine, одним из организаторов которого был Зинченко. Матч завершился вничью 2:2.