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  4. Источник: бразильский полузащитник вернется в Днепр-1 из аренды в Греции
Украина. Премьер лига
10 августа 2023, 11:26 |
667
1

Источник: бразильский полузащитник вернется в Днепр-1 из аренды в Греции

Фелипе Пирес присоединится к команде в конце недели

10 августа 2023, 11:26 |
667
1
Источник: бразильский полузащитник вернется в Днепр-1 из аренды в Греции
ФК Днепр-1. Фелипе Пирес

28-летний бразильский полузащитник Фелипе Пирес вернется в «Днепр-1» из аренды в греческом «Волосе».

Об этом сообщает ТаТоТаке. По информации источника, игрок присоединится к команде уже в конце недели.

Также источник утверждает, что вчера вечером в днепровский клуб поступил трансферный сертификат из «Сент-Трюйдена» на Александра Филиппова. 30-летний форвард заявлен на УПЛ и еврокубки – вчера принимал участие в тренировке команды в Праге.

Филиппов, как и другой новичок клуба Богдан Леднев (отзаявленный «Динамо» из Лиги конференций), имеет формальное право играть сегодня, 10 августа, против «Славии».

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Фелипе Пирес Днепр-1 Александр Филиппов Богдан Леднев аренда игрока Волос трансферы трансферы УПЛ
Источник ТаТоТаке
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Олександр
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