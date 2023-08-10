Источник: бразильский полузащитник вернется в Днепр-1 из аренды в Греции

28-летний бразильский полузащитник Фелипе Пирес вернется в «Днепр-1» из аренды в греческом «Волосе».

Об этом сообщает ТаТоТаке. По информации источника, игрок присоединится к команде уже в конце недели.

Также источник утверждает, что вчера вечером в днепровский клуб поступил трансферный сертификат из «Сент-Трюйдена» на Александра Филиппова. 30-летний форвард заявлен на УПЛ и еврокубки – вчера принимал участие в тренировке команды в Праге.

Филиппов, как и другой новичок клуба Богдан Леднев (отзаявленный «Динамо» из Лиги конференций), имеет формальное право играть сегодня, 10 августа, против «Славии».