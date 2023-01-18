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Украина. Премьер лига
18 января 2023, 21:15 |
529
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бразильский легионер Днепра-1 продолжит карьеру в Греции

Фелипе Пирес на правах аренды перешел в «Волос»

18 января 2023, 21:15 |
529
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бразильский легионер Днепра-1 продолжит карьеру в Греции
ФК Волос. Фелипе Пирес

Греческий футбольный клуб «Волос» арендовал бразильского полузащитника украинского футбольного клуба «Днепр-1» Фелипе Пиреса.

Сообщается, что сделка по 27-летнему игроку рассчитана до конца текущего сезона. Отметим, что контракт Пиреса с «Днепром-1» действует до 2025 года.

Пирес перешел в украинский клуб за 1 миллион евро из португальского «Морейренсе» в феврале нынешнего года, однако после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны уехал играть на правах аренды сперва в Нидерланды в «АДО Ден Хаг», а затем в Бразилию в «Жувентуде».

В составе нидерландского клуба Пирес забил 1 гол в 9 матчах, а в футболке бразильского клуба провел 11 поединков и отметился 2 ассистами. За «Днепр-1» Фелипе так и не дебютировал.

В конце ноября сообщалось, что «Жувентуде» хотел полноценно оформить трансфер игрока.

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Фелипе Пирес Днепр-1 Волос аренда игрока трансферы трансферы УПЛ АДО Ден Хаг
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