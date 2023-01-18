ОФИЦИАЛЬНО. Бразильский легионер Днепра-1 продолжит карьеру в Греции

Греческий футбольный клуб «Волос» арендовал бразильского полузащитника украинского футбольного клуба «Днепр-1» Фелипе Пиреса.

Сообщается, что сделка по 27-летнему игроку рассчитана до конца текущего сезона. Отметим, что контракт Пиреса с «Днепром-1» действует до 2025 года.

Пирес перешел в украинский клуб за 1 миллион евро из португальского «Морейренсе» в феврале нынешнего года, однако после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны уехал играть на правах аренды сперва в Нидерланды в «АДО Ден Хаг», а затем в Бразилию в «Жувентуде».

В составе нидерландского клуба Пирес забил 1 гол в 9 матчах, а в футболке бразильского клуба провел 11 поединков и отметился 2 ассистами. За «Днепр-1» Фелипе так и не дебютировал.

В конце ноября сообщалось, что «Жувентуде» хотел полноценно оформить трансфер игрока.