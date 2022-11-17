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Бразилия
17 ноября 2022, 18:15 | Обновлено 17 ноября 2022, 18:17
945
0

Жувентуде хочет оформить полноценный трансфер вингера Днепра-1

Фелипе Пирес выступает в Бразилии на правах аренды

17 ноября 2022, 18:15 | Обновлено 17 ноября 2022, 18:17
945
0
Жувентуде хочет оформить полноценный трансфер вингера Днепра-1
Getty Images/Global Images Ukraine

Бразильский «Жувентуде» имеет желании оформить полноценный трансфер 27-летнего вингера «Днепра-1» Филипе Пиреса.

Пирес перешел в украинский клуб за 1 миллион евро из португальского «Морейренсе» в феврале нынешнего года, однако после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны уехал играть на правах аренды сперва в Нидерланды в «АДО Ден Хаг», а затем в Бразилию в «Жувентуде».

Нынешний договор аренды Пиреса с бразильским клубом истекает летом следующего года, но в «Жувентуде» хотят подписать хавбека на постоянной основе, чтобы иметь возможность рассчитывать на его услуги в течение всего следующего сезона.

В Серии А-2022 Фелипе Пирес провел 11 матчей за «Жувентуде», в которых отличился 2 ассистами. Его команда по итогам чемпионата вылетела в Серию В.

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Фелипе Пирес Жувентуде Днепр-1 трансферы трансферы УПЛ
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Источник Sport.ua
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