Жувентуде хочет оформить полноценный трансфер вингера Днепра-1

Бразильский «Жувентуде» имеет желании оформить полноценный трансфер 27-летнего вингера «Днепра-1» Филипе Пиреса.

Пирес перешел в украинский клуб за 1 миллион евро из португальского «Морейренсе» в феврале нынешнего года, однако после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны уехал играть на правах аренды сперва в Нидерланды в «АДО Ден Хаг», а затем в Бразилию в «Жувентуде».

Нынешний договор аренды Пиреса с бразильским клубом истекает летом следующего года, но в «Жувентуде» хотят подписать хавбека на постоянной основе, чтобы иметь возможность рассчитывать на его услуги в течение всего следующего сезона.

В Серии А-2022 Фелипе Пирес провел 11 матчей за «Жувентуде», в которых отличился 2 ассистами. Его команда по итогам чемпионата вылетела в Серию В.