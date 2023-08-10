Тренер Ариса: Динамо – опытная команда, у которой качественные футболисты

Главный тренер греческого футбольного клуба «Арис» Салоники Апостолос Терзис поделился мыслями перед первым матчем третьего квалификационного раунда Лиги конференций против киевского «Динамо»:

«Мы знаем о высокой степени сложности, поскольку «Динамо» – опытная команда, в состав которой входят качественные футболисты, добившиеся значительных успехов в своей стране и, конечно же, в европейских турнирах. В раздевалке мы относимся к этим играм как к большому вызову. Мы – «Арис», и мы ничего и никого не боимся.

Мы играем дома, стадион будет полон, и мы знаем, какой толчок и какую силу дает нам наш народ. Но мы должны следовать инструкциям, которые мы дали, не делать ошибок и иметь ясный ум. Серьезные ошибки на этом уровне не прощаются. Нужно избежать ошибок, которые мы допустили против «Арарата». Надеюсь, мы выйдем победителями. У «Динамо» есть качество, способности и много иностранных игроков. Мы знаем, что 20 000 человек придут завтра, чтобы поддержать нас», – сказал Терзис.

Поединок третьего квалификационного раунда Лиги конференций «Арис» Салоники – «Динамо» состоится 10 августа. Время начала встречи – 21:15 по Киеву.