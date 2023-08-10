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  4. 15-я победа подряд. Алькарас обыграл американца на старте Мастерса в Канаде
ATP
10 августа 2023, 09:18 |
740
0

15-я победа подряд. Алькарас обыграл американца на старте Мастерса в Канаде

Карлос в двух сетах выиграл у Бена Шелтона

10 августа 2023, 09:18 |
740
0
15-я победа подряд. Алькарас обыграл американца на старте Мастерса в Канаде
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Первый номер рейтинга АТР Карлос Алькарас (Испания) вышел в 1/8 финала хардового турнира серии АТР 1000 в Торонто (Канада).

В первом раунде Мастерса испанец в двух сетах обыграл Бена Шелтона (США, ATP 41) за 1 час и 39 минут.

АТР 1000 Торонто. Хард. 1/16 финала

Карлос Алькарас (Испания) [1] – Бен Шелтон (США) – 6:3, 7:6 (7:3)

Карлос ни разу не позволил американцу сделать брейк. Испанец впервые сыграл на канадском Мастерсе.

Это была первая встреча теннисистов.

В 1/8 финала соревнований Алькарас сыграет против Хуберта Хуркача.

Для Карлоса эта победа стала 15-й подряд. Ранее он выиграл травяной турнир в Лондоне, завоевал титул на Уимблдоне, а также победил в двух матчах Кубка Хопмана.

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Бен Шелтон Карлос Алькарас (теннисист) ATP Торонто
Источник Sport.ua
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