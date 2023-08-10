15-я победа подряд. Алькарас обыграл американца на старте Мастерса в Канаде
Карлос в двух сетах выиграл у Бена Шелтона
Первый номер рейтинга АТР Карлос Алькарас (Испания) вышел в 1/8 финала хардового турнира серии АТР 1000 в Торонто (Канада).
В первом раунде Мастерса испанец в двух сетах обыграл Бена Шелтона (США, ATP 41) за 1 час и 39 минут.
АТР 1000 Торонто. Хард. 1/16 финала
Карлос Алькарас (Испания) [1] – Бен Шелтон (США) – 6:3, 7:6 (7:3)
Карлос ни разу не позволил американцу сделать брейк. Испанец впервые сыграл на канадском Мастерсе.
Это была первая встреча теннисистов.
В 1/8 финала соревнований Алькарас сыграет против Хуберта Хуркача.
Для Карлоса эта победа стала 15-й подряд. Ранее он выиграл травяной турнир в Лондоне, завоевал титул на Уимблдоне, а также победил в двух матчах Кубка Хопмана.
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