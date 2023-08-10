10 августа на «Биели Бриег» пройдет 1-й матч 1/2 финала квалификации Лиги Европы, в котором, в котором «Зриньски» встретится с «Брейдабликом». Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Зриньски

Клуб по праву считается одним из флагманов боснийского футбола. Более того, их своих 8 титулов 2 было взято в последних сезонах, в 2022-2023 годах. Это, правда, слабо сказалось на результатах дворян в еврокубках. Они и дальше не пробиваются в групповые этапы, правда, перед этим одерживая несколько успехов в квалификации. Прошлым летом коллектив из Мостара закончил борьбу в Лиге чемпионов с первым же противником, Шерифом (0-0, 0-1), но зато в Лиге конференций прошел и Тирану, и Тобол, уступив только Словану, и то в экстра-тайме. Сейчас был шанс взять реванш, но, пройдя в лигочемпионовской квалификации с трудом Урарту, снова оступились с соперником из Братиславы - 0-1, 2-2.

Брейдаблик

Команда в прошлом году смогла вернуть себе чемпионский титул - после 12-летней паузы. Это 2-й его трофей такого масштаба (хотя в кубках были успехи, трижды в разных форматах в интервале 2009-2015), и, уже понятно, что не получится золото сохранить - Викингур из Рейкьявика явно сильнее и оторвался ото всех преследователей. Так что отдушиной становилась Лига чемпионов, тем более что там исландцы проявили себя невероятно бодро, поначалу: ладно 7-1 с Тре Пенне, но за этим последовали 5-0 с Будучностью, у которой репутация повыше. Более того, дальше, уже в классическом, 2-матчевом формате отбора, дважды победили и Шемрок Роверс. Но за этим последовал прием Копенгагена, который всех вернул на землю - проиграли дома 0-2. А в Дании и вовсе было 3-6.

Статистика личных встреч

Это первый поединок данных клубов.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в то, что тут исландцы смогут навязать серьезную борьбу. Согласимся и поставим на то, что Зрински на своем поле сумеет одержать победу в данном противостоянии (коэффициент - 1,76).