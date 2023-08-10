Лига конференций10 августа 2023, 06:45 | Обновлено 10 августа 2023, 07:09
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ФОТО. Динамовцы провели предматчевую тренировку в Салоникоах
Киевская команда готовится к матчу с греческим «Арисом» в Лиге конференций
10 августа 2023, 06:45 | Обновлено 10 августа 2023, 07:09
164
0
Киевское «Динамо» готовится к матчу с греческим «Арисом» в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций.
Динамовцы провели тренировку на стадионе имени Клеантиса Викилидиса в преддверии матча с «Арисом».
Кроме того, капитан Сергей Сидорчук и главный тренер Мирча Луческу ответили на вопросы журналистов перед первым матчем с «Арисом».
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