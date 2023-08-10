Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Динамовцы провели предматчевую тренировку в Салоникоах
Лига конференций
10 августа 2023, 06:45 | Обновлено 10 августа 2023, 07:09
164
0

ФОТО. Динамовцы провели предматчевую тренировку в Салоникоах

Киевская команда готовится к матчу с греческим «Арисом» в Лиге конференций

10 августа 2023, 06:45 | Обновлено 10 августа 2023, 07:09
164
0
ФОТО. Динамовцы провели предматчевую тренировку в Салоникоах
ФК Динамо

Киевское «Динамо» готовится к матчу с греческим «Арисом» в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций.

Динамовцы провели тренировку на стадионе имени Клеантиса Викилидиса в преддверии матча с «Арисом».

Кроме того, капитан Сергей Сидорчук и главный тренер Мирча Луческу ответили на вопросы журналистов перед первым матчем с «Арисом».

По теме:
ФОТО. Леднева, Филиппова прогнали по коридору. Тренировка Днепра-1 в Праге
ЛК. Гент практически гарантировал себе проход в раунд плей-офф
Компания-владелец Ариса пожертвует медикаменты для Украины на $1,8 млн
Динамо Киев Арис Салоники Мирча Луческу Лига конференций Арис - Динамо тренировка фото
Источник ФК Динамо Киев
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ястремская в паре обыграла британский тандем и вышла в полуфинал
Теннис | 09 августа 2023, 23:07 1
Ястремская в паре обыграла британский тандем и вышла в полуфинал
Ястремская в паре обыграла британский тандем и вышла в полуфинал

Даяна и Анкита Райна успешно провели четвертьфинал в Польше

ОФИЦИАЛЬНО. Александр Филиппов перешел в Днепр-1
Футбол | 09 августа 2023, 18:27 13
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Филиппов перешел в Днепр-1
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Филиппов перешел в Днепр-1

30-летний форвард заменит Довбика?

Гюндоган может покинуть Барселону в конце недели
Футбол | 09.08.2023, 17:33
Гюндоган может покинуть Барселону в конце недели
Гюндоган может покинуть Барселону в конце недели
Этот блондин будет стоить €100 млн. Кто предсказал будущее Мудрика?
Футбол | 09.08.2023, 19:45
Этот блондин будет стоить €100 млн. Кто предсказал будущее Мудрика?
Этот блондин будет стоить €100 млн. Кто предсказал будущее Мудрика?
Лига чемпионов. Итоги дня квалификации Q3. Бернард озадачил Марсель
Футбол | 10.08.2023, 03:50
Лига чемпионов. Итоги дня квалификации Q3. Бернард озадачил Марсель
Лига чемпионов. Итоги дня квалификации Q3. Бернард озадачил Марсель
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
АЗАРЕНКО: «Уважаю чье-то решение, но решение украинцев не жать руку...»
АЗАРЕНКО: «Уважаю чье-то решение, но решение украинцев не жать руку...»
08.08.2023, 10:46 72
Теннис
Рекорд мирового сезона. Украинец выиграл золото ЧЕ-2023 U20 в метании диска
Рекорд мирового сезона. Украинец выиграл золото ЧЕ-2023 U20 в метании диска
08.08.2023, 21:05 8
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик – новая десятка Челси
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик – новая десятка Челси
08.08.2023, 13:09 28
Футбол
Украина узнала соперников по квалификации Евробаскета-2025
Украина узнала соперников по квалификации Евробаскета-2025
08.08.2023, 12:50 6
Баскетбол
Женский ЧМ. Стали известны все четвертьфиналисты
Женский ЧМ. Стали известны все четвертьфиналисты
08.08.2023, 16:21 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продало Леднева в Днепр-1
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продало Леднева в Днепр-1
09.08.2023, 18:20 19
Футбол
Свитолина проиграла Коллинс в первом матче на турнире в Монреале
Свитолина проиграла Коллинс в первом матче на турнире в Монреале
08.08.2023, 19:24 42
Теннис
Жеребьевка свела Зарю и Днепр-1 вместе, Трубин близок к переходу в Бенфику
Жеребьевка свела Зарю и Днепр-1 вместе, Трубин близок к переходу в Бенфику
08.08.2023, 07:00
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем