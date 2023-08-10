ФОТО. Динамовцы провели предматчевую тренировку в Салоникоах

Киевское «Динамо» готовится к матчу с греческим «Арисом» в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций.

Динамовцы провели тренировку на стадионе имени Клеантиса Викилидиса в преддверии матча с «Арисом».

Кроме того, капитан Сергей Сидорчук и главный тренер Мирча Луческу ответили на вопросы журналистов перед первым матчем с «Арисом».