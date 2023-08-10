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  4. ФОТО. Леднева, Филиппова прогнали по коридору. Тренировка Днепра-1 в Праге
Лига Европы
10 августа 2023, 05:45 | Обновлено 10 августа 2023, 06:43
674
0

ФОТО. Леднева, Филиппова прогнали по коридору. Тренировка Днепра-1 в Праге

На стадионе «Славии» возникли серьезные проблемы с газоном

10 августа 2023, 05:45 | Обновлено 10 августа 2023, 06:43
674
0
ФОТО. Леднева, Филиппова прогнали по коридору. Тренировка Днепра-1 в Праге
СК Днепр-1

На стадион Славии накануне матча Лиги Европы «Днепр-1» прибыл с только что подписанными новичками Александром Филипповым и Богданом Ледневым.

Знакомство с новыми партнерами для них началось с традиционного поздравительного коридора. Ритуал задал хороший юмор всей тренировке, которая длилась около получаса и содержала квадраты, держание мяча и непродолжительный матч на ограниченном пространстве.

Главным во время легкого занятия было почувствовать особенности незнакомого газона, с которым хозяева, кстати, испытывают большие проблемы. Новый ковер не прижился через месяц, и после последнего матча был подвергнут критике даже главным тренером «Славии». Для работы была доступна только часть поля, а на наиболее проблемном участке спортклубовцы не работали для сохранения газона.

Отметим, что в тренировке не участвовал Александр Пихаленок, который из-за повышения температуры остался в гостинице. Решение о его возможности сыграть будет принято в день матча. Также не сыграют Денис Мирошниченко и Евгений Волынец из-за травмы и Владимир Танчик из-за дисквалификации. Зато уже с начала недели в общей группе тренируется восстановившийся после повреждения Василий Кравец.

Матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы «Славия» Прага – «Днепр-1» начнется 10 августа в 20:00 по киевскому времени.

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Лига Европы Александр Кучер Славия Прага Днепр-1 Славия - Днепр-1 Богдан Леднев Александр Филиппов фото тренировка Александр Пихаленок Василий Кравец
Источник СК Днепр-1
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