ГРИГОРЧУК: «У Черноморца – только 13 игроков в заявке»
Главный тренер одесской команды прокомментировал поражение от «Колоса»
Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук прокомментировал поражение в матче 2-го тура УПЛ от «Колоса» (0:2):
«Эмоции отрицательные. Недоволен как результатом, так и судейством. Вообще разочарован. Не смог отвлечься от увиденного. Происходящее просто мне непонятно. Нам не удалось выиграть. Вот это плохо.
У нас 13 игроков только в заявке, поэтому с заменами мы очень осторожны. Понимаем, что этот процесс нужно оттягивать. Делаем замены только в крайних случаях. Также есть молодые, которые просто не соответствуют уровню УПЛ.
«Колос» не удивил. Я понимал, что будет игра с добротной командой. Всегда так говорил об этой команде и ничего не изменилось. Я и дальше продолжаю так думать. Если коротко, то добротный футбол от добротной команды».
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