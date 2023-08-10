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  4. ГРИГОРЧУК: «У Черноморца – только 13 игроков в заявке»
Украина. Премьер лига
10 августа 2023, 05:59 | Обновлено 10 августа 2023, 06:37
502
0

ГРИГОРЧУК: «У Черноморца – только 13 игроков в заявке»

Главный тренер одесской команды прокомментировал поражение от «Колоса»

10 августа 2023, 05:59 | Обновлено 10 августа 2023, 06:37
502
0
ГРИГОРЧУК: «У Черноморца – только 13 игроков в заявке»
ФК Черноморец. Роман Григорчук

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук прокомментировал поражение в матче 2-го тура УПЛ от «Колоса» (0:2):

«Эмоции отрицательные. Недоволен как результатом, так и судейством. Вообще разочарован. Не смог отвлечься от увиденного. Происходящее просто мне непонятно. Нам не удалось выиграть. Вот это плохо.

У нас 13 игроков только в заявке, поэтому с заменами мы очень осторожны. Понимаем, что этот процесс нужно оттягивать. Делаем замены только в крайних случаях. Также есть молодые, которые просто не соответствуют уровню УПЛ.

«Колос» не удивил. Я понимал, что будет игра с добротной командой. Всегда так говорил об этой команде и ничего не изменилось. Я и дальше продолжаю так думать. Если коротко, то добротный футбол от добротной команды».

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чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса пресс-конференция Колос - Черноморец Колос Ковалевка Роман Григорчук Украинская Премьер-лига
Источник ФК Черноморец
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